Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе

Мировые цены на нефть в 2021 году преимущественно росли. В начале 2022 года нефть Brent торгуется на многолетних максимумах и уже превышала 90 долларов за баррель. Вслед за ростом стоимости сырья стремительно дорожало и его производное — топливо, как в России, так и за рубежом.
«Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 920 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию», — указано в исследовании. Расчеты основаны на официальной статистике государств.
Россия в этом рейтинге расположилась примерно посередине — на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В топ-5 входят также Австрия, Великобритания и Дания.
Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в 6 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,4 раза меньше, чем в России.
Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Кроме Украины внизу рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.
Эксперты РИА Рейтинг, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.