13:01 (мск), источник: РБК
В Москве начали проверки апартаментов
Госинспекция по недвижимости проверит около 600 объектов на законность их строительства. Часть зданий могут признать самостроем.
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Госинспекция по недвижимости начала проверять законность возведения апартаментов в Москве. В план мероприятий попали порядка 600 зданий, сообщил РБК начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский.
«В настоящее время отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — сказал он.
По его словам, соответствующие проверки проводятся дистанционно путем анализа данных информационных систем и проработок сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов.
«Далее нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации. Поэтому задача контрольного ведомства исключить подобные факты и предупредить нарушения на начальном этапе», — заключил Овчинский.
В Госинспекции уточнили РБК, что при выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Кроме этого, если будут установлены признаки, указанные в ст. 222 ГК, такой объект может быть признан самовольной постройкой.
Так, штраф для застройщика как для юридического лица может составлять от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка.
Официальная статистика по объему и вводу апартаментов в России не ведется. Но по оценкам «Дом. РФ», которые приводились в аналитической записке к весенней инициативе депутатов, по состоянию на конец 2019 года общий фонд апартаментов в России составлял 5−7 млн кв. м и был расположен преимущественно в городах-миллионниках, в том числе 2−3 млн кв. м — в Москве.
Мнения о статусе апартаментов у представителей власти пока расходятся. Например, Банк России признавал, что наделение апартаментов статусом жилья «несколько облегчит» правительству достижение национальной цели строительства 120 млн кв. м жилья в год к 2030 году. В то же время в ЦБ отмечали, что этот шаг не окажет решающего влияния на динамику жилищного строительства. Замглавы Минстроя Никита Стасишин говорил, что министерство считает целесообразным ввести запрет на строительство апартаментов. Но уже введенные в эксплуатацию апартаменты должны попасть под амнистию и учтены в объеме ввода жилья, объяснял замминистра:
Но с какого-то момента мы должны себе сказать: все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье.
В апреле прошлого года группа сенаторов и депутат внесли в Госдуму законопроект, вводящий понятие многофункционального здания. Он должен был помочь определить правовой статус апартаментов. Таким зданием предлагалось считать то, в котором есть две и более группы жилых и/или нежилых помещений, связанные друг с другом через помещение общего пользования. Кроме того, оно должно быть расположено вне территории жилой застройки, в общественно-деловой зоне.
Илья Фурсеев, Надежда Федорова