Росстат назвал самые дорогие и дешевые города для жизни

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 год. Из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены зафиксированы в административном центре Чукотки Анадыре — там установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг, стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Из ежегодно обследуемых населенных пунктов этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.
Немногим меньше товары и услуги обходятся жителям населенных пунктов Камчатского края и Якутии (отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания). Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов (индекс для Москвы — 1,28 — при общероссийском значении 1), а Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку.
Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области.
У Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75, то есть там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по стране.
Из данных Росстата следует, что в самом дорогом городе — Анадыре — товары и услуги более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом — Назрани.
Росстат начал рассчитывать индекс стоимости жизни в 2011 году. Этот показатель в отличие от индекса потребительских цен, измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода, позволяет определить место отдельных городов России по уровню цен по сравнению с Россией в целом, поясняли в статистическом ведомстве. Однако при расчете индекса стоимости жизни не учитывается размер среднего дохода жителей: как правило, в самых «дорогих» городах зарплаты также одни из самых высоких. Так, в октябре 2021 года среднемесячная зарплата на Чукотке составляла 123 тыс. руб., то есть в 2,2 раза больше, чем в среднем по России. В Якутии зарплаты на 44% выше, чем в среднем по России.
Но в Москве средние денежные доходы одного жителя в третьем квартале 2021 года позволили бы купить 3,4 фиксированного набора потребительских товаров и услуг, следует из данных Росстата. В Якутии же на среднедушевые доходы можно приобрести только 2,1 фиксированного набора.
В начале января эксперты Финансового университета при правительстве назвали лучшие города для жизни в России по мнению самих россиян. В тройке самых комфортных для проживания городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Грозный. В расчет брались города с населением более 250 тыс. человек.
Инфляция в 2021 году в целом по России составила 8,4%, однако по регионам показатель довольно существенно различался. В Дагестане был зафиксирован наибольший рост цен — 11,8% к концу года, тогда как в Ненецком автономном округе — наименьший: 3,7%. В 54 субъектах России рост цен превысил общероссийский показатель, включая пять регионов, где инфляция приняла двузначное значение: Севастополь — 10,1%, Алтайский край — 10,2%, Хакасия — 10,2%, Калмыкия — 11,5% и Дагестан — 11,8%.