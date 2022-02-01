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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Конфликт между США и Россией ударил по американской корпорации

Американский авиакосмический гигант Boeing заявил, что конфликт США и России вокруг Украины может ударить по цепочке поставок, пишет Reuters. По словам представителей компании, геополитическая напряженность создает «неблагоприятный климат» для бизнеса, так как Boeing зависит от поставок российского титана.

Источник: AP 2021

Корпорация сотрудничает с металлургической компанией «ВСМПО-Ависма». Производитель самолетов сообщил, что будет мониторить и оценивать любые санкции со стороны США, а также ответную реакцию России. В Boeing заявили, что некоторые санкции могут негативно повлиять на цепочку поставок компании, а также деятельность ее деловых партнеров или клиентов.

Авиакосмическая компания и так переживает трудные времена, так как ее цепочка поставок пострадала от пандемийных ограничений. Корпорация предупредила, что в ближайших кварталах ожидает отрицательных операционных денежных потоков. По ее заявлению, проблемы продлятся до тех пор, пока объем поставок не вернется к нормальному уровню. Кроме того, Boeing допускает возможность получения дополнительного финансирования, если восстановление ее экономической деятельности замедлится.

Конфликт Москвы и Вашингтона обеспокоил не только Boeing, но и ее конкурентов.

Многие западные аэрокосмические компании увеличили свои запасы титана и предприняли усилия по укреплению цепочек поставок на случай, если металлургические предприятия окажутся втянуты в торговую войну между Россией и Западом.

США и Евросоюз задумались над новыми санкциями против России, так как ряд источников сообщает, что страна стягивает войска у границы с Украиной и планирует начать военное наступление. Российские власти неоднократно отвергали такие планы. Например, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не хочет войны. В то же время жители ЕС и США и местные компании опасаются, что подрыв экономических связей с Россией может иметь катастрофичные последствия. Ассоциация американских корпораций, ведущих дела в России, в которую входят Chevron и General Electric, попросила Белый дом дать им возможность выполнить свои обязательства, а также изучить возможные исключения при разработке санкций.

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