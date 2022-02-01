Американских инвесторов запугали Украиной. Фондовый рынок США пережил худший январь с 2009 года

Индекс S&P 500, который объединяет крупнейшие публичные компании, торгующиеся в США, по итогам января просел на 5,8%. Это самое серьезное месячное падение индекса с начала пандемии и худший январский показатель с 2009 года, то есть со времен мирового финансового кризиса, пишет Financial Times.
Причем еще за два дня до окончания месяца динамика рынка была и вовсе антирекордной для января: падение индекса достигало 9,8%.
Еще сильнее пострадал технологический сектор: индекс NASDAQ Composite просел по итогам января на 10%, а до двухдневной корректировки рынка в конце месяца падение достигало и вовсе 15,7%.
Главной причиной столь пессимистичных настроений инвесторов на американском фондовом рынке в январе стало ожидание скорого повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой. Правительство США долгое время говорило о возможном принятии данной меры в качестве ответа на растущую инфляцию в стране. Но для компаний и инвесторов, делающих ставку на получение выгоды в долгосрочной перспективе, это означало бы снижение потенциальной прибыли.
Наконец, на прошлой неделе ФРС объявила о том, что по итогам заседания было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0,00−0,25% годовых.
Впрочем, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что в конце концов ставка будет поднята, а произойдет это, скорее всего, уже в марте. А президент Федерального резервного банка Атланты, входящего в систему ФРС, Рафаэль Бостич заявил накануне, что ради борьбы с инфляцией ФРС может пойти на более резкое повышение базовой учетной ставки. В последнее время ФРС повышает или понижает ставку за один раз не более чем на 0,25%, но ради борьбы с инфляцией ставка может быть повышена и сразу на 50 базисных пунктов, заявил Бостич.
Еще одной темой, не дававшей покоя американским инвесторам весь январь, стало потенциальное вторжение российских войск на территорию Украины, о чем все это время говорили представители НАТО и западных стран.
Любой крупный военный конфликт — стрессовый фактор для рынка, тем более когда речь идет об участии в нем России. Западные страны грозят наложить на Россию серьезные санкции в случае военных действий против Украины, в том числе против российских энергетических компаний. Все это может привести к существенному росту цен на энергоносители, а те и так серьезно подорожали в 2021 году, отмечает Financial Times.
На этом фоне негативные настроения инвесторов в технологическом секторе США сменились падением всего фондового рынка страны.
«Ситуация на Украине — это то, что превратило опасения на рынке, чувствительном к ставкам, в более массовую распродажу рисковых активов», — прокомментировал ситуацию на американском фондовом рынке стратег по рынкам капитала T Rowe Price Тим Мюррей.
Впрочем, никакой войны на Украине пока тоже нет. Экономика США, несмотря на все трудности, продолжает восстанавливаться от последствий пандемии, а отчетности крупных компаний, может, и не будут столь впечатляющими, как в прошлом году (тогда резкий рост показателей был вызван крайне низкими результатами в разгар пандемии), но останутся позитивными, отмечают аналитики. Так, по мнению портфолио-менеджера JPMorgan Джека Кэффи, крупные технологические компании будут более устойчивы к инфляции и смогут извлечь выгоду из долгосрочных тенденций, таких как рост спроса на полупроводники. А Мюррей отмечает, что и среди малых компаний есть те, которые даже в условиях серьезных колебаний рынка останутся на плаву, так как у них есть надежная стратегия развития.