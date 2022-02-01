Bloomberg: на долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалюты

«Показатель оценивался месяц назад при помощи анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптовалют и других данных», — сказали источники издания. При этом, по их словам, эти значения могут быть выше из-за использования инвесторами VPN и других способов защиты данных.
По данным сингапурского платежного шлюза TripleA, более 17 млн россиян являются владельцами криптовалюты. 60% из них в возрасте от 25 до 44 лет.
Исследователи Кембриджского университета ранее писали, что в прошлом году Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткойна — после США и Казахстана.
Сейчас, по данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют составляет около $1,75 трлн.
В январе ЦБ предложил полностью запретить криптовалюту в России. Там считают криптовалюты денежными суррогатами, которые несут гражданам риски. Концепция Минфина предполагает регулирование этой сферы. Министерство предлагает проводить операции с криптовалютами через российскую банковскую систему, ввести идентификацию для владельцев кошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.