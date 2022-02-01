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21:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: на долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалюты

Правительство России считает, что россияне владеют криптовалютой на $214 млрд или на 16,5 трлн руб. Это примерно 12% мировых активов криптовалют, сообщает Bloomberg. Такую цифру, по данным агентства, правительство РФ использует для разработки концепции регулирования отрасли.

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Источник: Reuters

«Показатель оценивался месяц назад при помощи анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптовалют и других данных», — сказали источники издания. При этом, по их словам, эти значения могут быть выше из-за использования инвесторами VPN и других способов защиты данных.

По данным сингапурского платежного шлюза TripleA, более 17 млн россиян являются владельцами криптовалюты. 60% из них в возрасте от 25 до 44 лет.

Исследователи Кембриджского университета ранее писали, что в прошлом году Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткойна — после США и Казахстана.

Сейчас, по данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют составляет около $1,75 трлн.

В январе ЦБ предложил полностью запретить криптовалюту в России. Там считают криптовалюты денежными суррогатами, которые несут гражданам риски. Концепция Минфина предполагает регулирование этой сферы. Министерство предлагает проводить операции с криптовалютами через российскую банковскую систему, ввести идентификацию для владельцев кошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

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