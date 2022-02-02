Белорусский калий не находит себе места

Премьер Белоруссии Роман Головченко объявил, что страна перенаправила экспорт калийных удобрений из литовского порта Клайпеда в российские порты после того, как «Литовские железные дороги» с 1 февраля расторгли контракт на их транспортировку на фоне западных санкций.
Через Литву переваливалось более 10 млн тонн белорусского калия, то есть почти все экспортные объемы. По его словам, за счет более длинного транспортного плеча через Россию национальные производители «немного потеряли в маржинальности», но это будет компенсировано за счет роста мировых цен. «По сути, мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли, потеряла чисто экономика Литвы», — отметил премьер.
Минск собирается принять жесткие ответные меры против литовского железнодорожного транзита, который следует через Белоруссию.
Господин Головченко уточнил, что это будут не санкции, а защитные меры для белорусских компаний. Он еще раз напомнил, что, по мнению Белоруссии, расторжение Вильнюсом в одностороннем порядке межправсоглашения о железнодорожном сообщении и договоров на транзит незаконно, и Минск уже подал соответствующий иск в литовский суд.
Однако «Ъ» не удалось найти у российской стороны подтверждений того, что белорусский калий будет транспортироваться через РФ. Наиболее крупные мощности по перевалке удобрений в России принадлежат «Уралкалию», который эксплуатирует Балтийский балкерный терминал (7,5 млн тонн в год), еще столько же на Балтике могут экспортировать через свои терминалы другие игроки, включая «Фосагро» и «Акрон».
Также есть два терминала общей мощностью около 5 млн тонн на Черном море — НМТП «Транснефти» и Туапсинский балкерный терминал «Еврохима».
В начале 2021 года первую очередь терминала по перевалке минудобрений запустил «Ультрамар» в порту Усть-Луга. К концу 2021 года объем экспорта через этот актив должен был составить 5 млн тонн с увеличением до 12 млн тонн в 2022 году. Впоследствии мощности планируется масштабировать до 25 млн тонн. Но почти все эти объемы уже законтрактованы российскими компаниями, которые по просьбе государства должны перевести свой экспорт из прибалтийских портов в Россию. Также в этом году запустить терминал на 6 млн тонн в Усть-Луге должен «Еврохим», но компания намерена переваливать там собственную продукцию.
Официально в компаниях—владельцах терминалов ситуацию комментировать не стали, но источники «Ъ» уверяют, что речи о перевалке белорусского калия не идет.
Собеседники «Ъ» полагают, что вряд ли кто-то из российских химиков или стивидоров будет готов рискнуть попасть под санкции за сотрудничество с «Беларуськалием» или его трейдером Белорусской калийной компанией. В этих компаниях на запрос «Ъ» не ответили. Также ситуацию не стали комментировать в Минпромторге, Минтрансе РФ и ОАО РЖД.
Источники «Ъ» на рынке признают, что эффективность перевалки белорусского калия через Россию с учетом более длинного плеча будет зависеть от тарифов ОАО РЖД и портов. Однако рост мировых цен на калий после введения санкций действительно может компенсировать дополнительные затраты Белоруссии на логистику.
Как отмечает Сергей Гарамита из Райффайзенбанка, на динамике цен на калий в первую очередь будет отражаться размер дефицита на глобальном рынке. Он напоминает, что доля Белоруссии составляет около 20% от общего мирового объема экспорта, что «очень много». Андрей Лобазов из «Атона» считает, что ситуация вокруг логистических проблем «Беларуськалия» определенно должна оказать поддержку мировым котировкам на калий. Перенаправление объемов калия из Европы и США на другие рынки, полагает эксперт, будет небыстрым.