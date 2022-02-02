Европа наращивает закупки у «Газпрома»

C 1 февраля «Газпром» начал наращивать поставки газа через украинский маршрут: прокачка через пункты «Суджа» и «Сохрановка» может составить 107,7 млн кубометров в сутки, на 2 февраля «Газпром» забронировал мощности около 103 млн кубометров. На этом фоне мартовский фьючерс на газ на хабе TTF подешевел на 10%, до €76,15 за 1 МВт•ч ($965 за тысячу кубометров). Транзит через Украину с 1 января снизился вдвое — в среднем до 54 млн кубометров в сутки против 109 млн кубометров в сутки по контрактным обязательствам. В тот же день Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.
Поставки российского газа в Европу стали снижаться с середины 2021 года, но с начала 2022 года они упали еще сильнее. Пока транзитные мощности по маршруту Ямал—Европа остаются незадействованными (магистраль продолжает работать в реверсном режиме), поставки по «Северному потоку», немного снизившиеся с середины декабря, пока также не восстанавливаются.
Транзитные мощности через Украину уже оплачены «Газпромом», поэтому компания использует их в приоритетном порядке, транзит же через Польшу сейчас работает в качестве замыкающего маршрута: «Газпром» бронирует необходимые ему мощности на суточных аукционах в зависимости от потребностей покупателей.
В заявлении от 1 февраля «Газпром» сообщил, что его экспорт в страны дальнего зарубежья в январе составил 11,4 млрд кубометров в сутки, или в среднем 367 млн кубометров в сутки (с учетом растущего экспорта в Китай). Это на 41,3% ниже среднего показателя января 2021 года. «Газпром» в очередной раз напомнил, что «продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами».
Объемы газа в (хранилищах.— “Ъ”) Европы где-то сократились примерно до 40%, и на следующий год будут, наверное, проблемы возникать у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что объемы дополнительные согласованы.
Владимир Путин, 1 февраля
Рост спроса на российский газ может объясняться снижением цены: в феврале газ будет продаваться в привязке к январским спотовым котировкам, которые гораздо ниже декабрьских. Так, в декабре средняя цена на споте составляла $1,3 тыс. за тысячу кубометров (21 декабря цены доходили до исторического максимума в €182,78 за 1 МВт•ч, или $2,2 тыс. за тысячу кубометров). С тех пор цены снизились, но по-прежнему держатся исторических максимумов, в январе в среднем на уровне около $1 тыс. за тысячу кубометров. Из-за высоких цен в январе европейские покупатели активнее закупали СПГ и поднимали газ из ПХГ.
Запасы в европейских ПХГ на конец января составляли 38,41%. Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что, хотя это и низкий показатель, благодаря относительно теплой зиме ситуация не такая катастрофическая, как могла бы быть, учитывая падение поставок из России. Например, в конце января 2017 года подземные хранилища были заполнены на 41,5%. Ситуация с поставками газа в феврале, по его оценке, будет зависеть от того, сможет ли Европа получить больше газа из России. «Создается впечатление, что в январе поставки в основном были ограничены минимальными контрактными уровнями. Нельзя исключать, что объемы поставок будут как-то коррелировать с геополитическим фоном, который может быстро меняться», — считает он.
Мария Белова из Vygon Consulting полагает, что в феврале в мире не ожидается значительного увеличения производства СПГ, в то время как цены на газ в Европе, скорее всего, могут оказаться выше азиатских, что обусловит перенаправление некоторых партий сжиженного газа. При этом, по ее прогнозу, потребители пока не будут заинтересованы в наращивании закупок газа для заполнения хранилищ, ожидая некоторого снижения цен во втором квартале. «Мы не видим значительных оснований для наращивания экспорта российского газа в феврале», — заключает она, добавляя, что если в ближайшие два месяца средняя температура в Европе будет такой же, как в январе, то уровень запасов газа в хранилищах к апрелю упадет до менее 10%.