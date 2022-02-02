Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: капитуляция немцев под Сталинградом Разорение Москвы монголо-татарами, получение статуса города для Нового Амстердама и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
24Массовые протесты в Казахстане
03:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Европа наращивает закупки у «Газпрома»

«Газпром» начал февраль с наращивания поставок газа в Европу через украинский маршрут. В первые два дня месяца российская монополия полностью использует контрактные мощности украинской системы, вероятно, в связи с ростом спроса со стороны клиентов. Это может объясняться снижением средней стоимости поставок, поскольку в январе спотовые цены на газ были гораздо ниже, чем в декабре.

Источник: AP 2021

C 1 февраля «Газпром» начал наращивать поставки газа через украинский маршрут: прокачка через пункты «Суджа» и «Сохрановка» может составить 107,7 млн кубометров в сутки, на 2 февраля «Газпром» забронировал мощности около 103 млн кубометров. На этом фоне мартовский фьючерс на газ на хабе TTF подешевел на 10%, до €76,15 за 1 МВт•ч ($965 за тысячу кубометров). Транзит через Украину с 1 января снизился вдвое — в среднем до 54 млн кубометров в сутки против 109 млн кубометров в сутки по контрактным обязательствам. В тот же день Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

Новость
Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии

Поставки российского газа в Европу стали снижаться с середины 2021 года, но с начала 2022 года они упали еще сильнее. Пока транзитные мощности по маршруту Ямал—Европа остаются незадействованными (магистраль продолжает работать в реверсном режиме), поставки по «Северному потоку», немного снизившиеся с середины декабря, пока также не восстанавливаются.

Транзитные мощности через Украину уже оплачены «Газпромом», поэтому компания использует их в приоритетном порядке, транзит же через Польшу сейчас работает в качестве замыкающего маршрута: «Газпром» бронирует необходимые ему мощности на суточных аукционах в зависимости от потребностей покупателей.

В заявлении от 1 февраля «Газпром» сообщил, что его экспорт в страны дальнего зарубежья в январе составил 11,4 млрд кубометров в сутки, или в среднем 367 млн кубометров в сутки (с учетом растущего экспорта в Китай). Это на 41,3% ниже среднего показателя января 2021 года. «Газпром» в очередной раз напомнил, что «продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами».

Объемы газа в (хранилищах.— “Ъ”) Европы где-то сократились примерно до 40%, и на следующий год будут, наверное, проблемы возникать у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что объемы дополнительные согласованы.
Владимир Путин, 1 февраля

Рост спроса на российский газ может объясняться снижением цены: в феврале газ будет продаваться в привязке к январским спотовым котировкам, которые гораздо ниже декабрьских. Так, в декабре средняя цена на споте составляла $1,3 тыс. за тысячу кубометров (21 декабря цены доходили до исторического максимума в €182,78 за 1 МВт•ч, или $2,2 тыс. за тысячу кубометров). С тех пор цены снизились, но по-прежнему держатся исторических максимумов, в январе в среднем на уровне около $1 тыс. за тысячу кубометров. Из-за высоких цен в январе европейские покупатели активнее закупали СПГ и поднимали газ из ПХГ.

Новость
В ЕК заявили о несоответствии Nord Stream 2 энергетической политике союза

Запасы в европейских ПХГ на конец января составляли 38,41%. Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что, хотя это и низкий показатель, благодаря относительно теплой зиме ситуация не такая катастрофическая, как могла бы быть, учитывая падение поставок из России. Например, в конце января 2017 года подземные хранилища были заполнены на 41,5%. Ситуация с поставками газа в феврале, по его оценке, будет зависеть от того, сможет ли Европа получить больше газа из России. «Создается впечатление, что в январе поставки в основном были ограничены минимальными контрактными уровнями. Нельзя исключать, что объемы поставок будут как-то коррелировать с геополитическим фоном, который может быстро меняться», — считает он.

Мария Белова из Vygon Consulting полагает, что в феврале в мире не ожидается значительного увеличения производства СПГ, в то время как цены на газ в Европе, скорее всего, могут оказаться выше азиатских, что обусловит перенаправление некоторых партий сжиженного газа. При этом, по ее прогнозу, потребители пока не будут заинтересованы в наращивании закупок газа для заполнения хранилищ, ожидая некоторого снижения цен во втором квартале. «Мы не видим значительных оснований для наращивания экспорта российского газа в феврале», — заключает она, добавляя, что если в ближайшие два месяца средняя температура в Европе будет такой же, как в январе, то уровень запасов газа в хранилищах к апрелю упадет до менее 10%.

Татьяна Дятел

Во время загрузки произошла ошибка.
 На Кадырова просят возбудить уголовное дело
«Мы тут танков ни разу не видели». Что говорят на границе Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь