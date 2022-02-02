Российские путешественники нашли сезонную замену Турции

Египет стал наиболее популярным направлением организованных поездок зимой (декабрь—февраль), сформировав 52% продаж туркомпаний, хотя год назад этот показатель составлял всего 2%, подсчитали в Travelata.ru. Там пояснили, что большая часть поездок на зимний сезон уже запланирована: глубина бронирований сейчас составляет 28 дней. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов добавляет, что в целом объем продаж туров зимой составляет 70−75% от докризисных значений. Львиную долю спроса, по его словам, формирует Египет, в то время как интерес к азиатским направлениям пока не восстановился.
В Tez Tour подтверждают, что на Таиланд приходится всего 5% бронирований, в то время как на Египет — 53%. В TUI соглашаются, что Египет в этом году — лидер зимних продаж, следом идут ОАЭ.
Рост спроса на Египет привел к росту среднего чека турпакета на 28% год к году, до 91 тыс. руб., отмечают в Travelata.ru. В то же время туры на отдых внутри России в среднем подорожали на 12,5%, до 38 тыс. руб.
Переориентация россиян на Египет связана с тем, что туроператоры стали предлагать отдых в пятизвездных отелях этой страны: этой зимой 41% всех проданных туров на египетские курорты пришлось на такие гостиницы, в то время как год назад — 29%. При этом 68% туров продаются по системе питания «все включено», год назад этот показатель составлял 34%. Доля туров на базе завтраков одновременно размылась с 35% до 17%, «без питания» — с 16% до 6%, «завтраки и ужины» — с 11% до 7%.
Доля Египта выросла за счет снижения популярности поездок зимой на отечественные и турецкие курорты. Они в структуре продаж Travelata.ru этой зимой составили 12% и 10% соответственно. Год назад показатели были выше: на Россию приходилось 42% бронирования, на Турцию — 33%. Третьим по популярности стали ОАЭ, сформировав 10% спроса против 7% годом ранее. Еще 7% бронирований зимой обеспечила Доминикана, 4% — Куба, 1% — Мексика. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что зимой поток туристов по внутренним направлениям сократился на 3−4% год к году, но все же оказался выше докризисных значений.
Проблемой для всех российских направлений Ромашкин называет высокую долю отказов от поездки за несколько дней до вылета из-за болезни туристов.
В условиях низкого зимнего сезона, по словам эксперта, туроператоры и отели внутри страны чаще идут путешественникам в таком случае навстречу, не применяя штрафных санкций. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что туры за рубеж в этом случае в основном аннулируются или переносятся с учетом фактически понесенных расходов.
Весной картина спроса на рынке организованного туризма поменяется, прогнозирует гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук. Он ждет увеличения в структуре продаж доли Турции. Страна начнет лидировать в структуре заезда в составе организованных туров со второй половины апреля, соглашается Игорь Блинов. «В 2014—2015 годах Турция формировала 55% продаж на весенне-летний период, Египет — 25%, сейчас мы будем возвращаться к этим значениям», — рассуждает он. Число туристов внутри страны, по мнению Ромашкина, может сократиться на 5−10% по сравнению с 2021 годом. Этому, считает он, будут способствовать рост потока в Турцию и ожидание открытия Европы.
Вторым трендом, по мнению Сацука, станет рост цен на всех зарубежных направлениях в первую очередь из-за падения курса рубля. Дополнительное давление на цены, считает эксперт, окажет сравнительно небольшая доля свободных мест в Турции: часть туров в страну на весну была перенесена с прошлого года.
Во время загрузки произошла ошибка.