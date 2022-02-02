В России упал спрос на технику для майнинга

Как сообщает РБК, по итогам января спрос на видеокарты снизился на 4%, а средний чек покупки составил 24 тыс. руб. — на 8% меньше к цене декабря. Число предложений о продаже карт выросло на 12% по сравнению с декабрем 2021 года.
Число объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрем 2021 года, а за неделю после доклада ЦБ — на 15% по сравнению с 12—19 января. В основном, россияне покупали оборудование на таких торговых площадках, как «Объявления ВКонтакте», «Юла», Avito, Wildberries, Ozon.
Количество объявлений о продаже микросхем ASIC (применяются для узкоспециализированных задач.— «Ъ») увеличилось на 17%, а после 20 января спрос упал на 18% по сравнению с неделей до доклада ЦБ. Средний чек на эту микросхему — 241,83 тыс. руб.
20 января Центробанк представил доклад, в котором высказался за полный запрет в России на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Минфин выступает за регулирование, а не запрет цифровых валют. Глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова называла криптовалюты «денежными суррогатами» и говорила о сохранении рисков даже в случае их регулирования. Президент Владимир Путин призвал правительство и ЦБ «в ближайшее время» прийти к «какому-то единому мнению».