Рубль вырос до максимума за 2 недели

Эти факторы позволят инвесторам сместить фокус в сторону фундаментальных факторов, которые сейчас недооценены, рассказал Forbes аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. «При этом более адекватными уровнями для пары доллар/рубль, на наш взгляд, в текущий момент выступает коридор 73−75 рублей», — отметил эксперт. По его мнению, в случае снижения геополитической напряженности курс доллара также продолжит снижение.
Рубль 1 февраля был в тройке лидеров роста к доллару среди валют развивающихся рынков, к полудню 2 февраля он поднялся на первое место.
«Сегодня котировки пытаются уверенно закрепиться ниже уровня 77 рублей и продвинуться в диапазон 76,5−76 рублей. Нефть застряла в диапазоне $88−90 за баррель, ожидая решения ОПЕК+ об объёме поставок в марте», — рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
Российская валюта дорожает пятый день подряд по отношению к американской, после того как 26 января доллар достиг максимума с ноября 2020 года в 80,4 рубля. Евро поднимался на торгах выше 90 рублей.
Обвал национальной валюты происходит из-за напряжённой ситуации вокруг якобы готовящегося нападения на Украину и обсуждения новых санкций против России, сообщал «Секрет». США и ЕС могут отключить РФ от банковской системы SWIFT, запретить операции с долларом и ограничить использование американских технологий.