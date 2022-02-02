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17:25 (мск), источник: Секрет Фирмы

Рубль вырос до максимума за 2 недели

Рубль 2 февраля подорожал относительно доллара и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Американская и европейская валюты упали на торгах до минимума за 2 недели: доллар в ходе торгов стоил менее 76 рублей, евро — менее 86 рублей. По прогнозам экспертов, опрошенных Forbes, доллар закрепится на отметке 75 рублей. Российскую валюту поддерживают снижение геополитических рисков и высокие цены на нефть.

ЦБ: $ 76.4849   -0.65 € 86.2826   -0.50 ММВБ: $ 76.2225   -0.58 € 86.2400   -0.19
Доллар от TradingView

Эти факторы позволят инвесторам сместить фокус в сторону фундаментальных факторов, которые сейчас недооценены, рассказал Forbes аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. «При этом более адекватными уровнями для пары доллар/рубль, на наш взгляд, в текущий момент выступает коридор 73−75 рублей», — отметил эксперт. По его мнению, в случае снижения геополитической напряженности курс доллара также продолжит снижение.

Рубль 1 февраля был в тройке лидеров роста к доллару среди валют развивающихся рынков, к полудню 2 февраля он поднялся на первое место.

«Сегодня котировки пытаются уверенно закрепиться ниже уровня 77 рублей и продвинуться в диапазон 76,5−76 рублей. Нефть застряла в диапазоне $88−90 за баррель, ожидая решения ОПЕК+ об объёме поставок в марте», — рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Brent от TradingView
Российская валюта дорожает пятый день подряд по отношению к американской, после того как 26 января доллар достиг максимума с ноября 2020 года в 80,4 рубля. Евро поднимался на торгах выше 90 рублей.

Обвал национальной валюты происходит из-за напряжённой ситуации вокруг якобы готовящегося нападения на Украину и обсуждения новых санкций против России, сообщал «Секрет». США и ЕС могут отключить РФ от банковской системы SWIFT, запретить операции с долларом и ограничить использование американских технологий.

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