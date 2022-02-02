Самой быстрорастущей отраслью 2021 года в России стала мусорная

Отрасль сбора, обработки и утилизации отходов и обработки вторичного сырья в 2021 году выросла на 35%, следует из представленных 2 февраля данных Росстата об итогах промышленного производства за прошлый год. Это максимальный показатель среди всех классов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). В 2020 году рост в этой сфере составлял 4,2%, следует из данных статслужбы.
По итогам декабря 2021 года к доковидному декабрю 2019 года российская мусорная отрасль выросла на 56,5%.
В комментарии об итогах промпроизводства Росстат указывает на «резкое увеличение объемов деятельности по сбору и утилизации отходов».
В разрезе классов ОКВЭД на втором месте в 2021 году была отрасль предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых (например, нефтесервисных услуг) — плюс 17,6%, на третьем — производство мебели — плюс 14,1%.
Фармацевтическая отрасль («производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях») по итогам 2021 года выросла на 11,5%, однако за два года пандемии (2021 год к 2019-му) эта отрасль показала второй наилучший результат (плюс 35%) после сбора и утилизации отходов (более 40%).
В 2021 году промпроизводство в России в целом выросло на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году.
По словам представителя Минприроды, основным драйвером роста отрасли по обращению с отходами стала мусорная реформа в России, которая стартовала с 2019 года. К 2030 году в национальных целях обозначено сокращение вдвое объема захоронения отходов и рост их обработки и утилизации, говорит он.
В 2020 году на укрупненную отрасль водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений приходилось 1,8% всего промышленного производства в России (более свежих данных по структуре добавленной стоимости в промпроизводстве у Росстата нет).
Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев сообщал в январе 2022 года, что ежегодно в России образуется 59,7 млн т отходов. По данным регионов, уровень обработки, то есть сортировки, составил 40,6%, что на 10 п.п. выше, чем в 2020 году, указал Буцаев. По его словам, такого показателя удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию новых предприятий — в 2021 году в 34 регионах ввели 61 объект обращения с отходами.
По мнению главы ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслана Губайдуллина, рост отрасли сбора, обработки и утилизации отходов наблюдается, потому что она выходит из тени и начинает работать вбелую, плюс многие компании реализуют ESG-повестку (рост ответственности в сфере экологии, социальной политики и корпоративном управлении). Появились новые рабочие места и предприятия, отчетность стала более прозрачной, государство и бизнес вкладывают средства в развитие отрасли, что стимулирует ее развитие, перечисляет Губайдуллин.