В России растет спрос на крепкий алкоголь в больших бутылках

Розничные сети отмечают рост спроса на крепкий алкоголь в больших емкостях. Так, в сети «Винлаб» (входит в Beluga Group) говорят об увеличении продаж крепких спиртных напитков в бутылках объемом 1 л в 2021 году на 32% год к году. Всего на этот формат пришлось 8,5% всех продаж в сети за период. В категории ликеров бутылки 1 л заняли 21%, виски — 13%, ромов — 12%, перечисляют в «Винлабе».
В «Верном» заявили об увеличении продаж алкоголя в бутылках от 1 л в 2021 году на 37% в деньгах и на 74% в штуках год к году. В частности, продажи водки в таких емкостях выросли на 60% и на 66% соответственно. Продажи коньяка объемом 1 л увеличились на 22% в деньгах, а в штуках выросли в пять раз при двукратном увеличении ассортимента, заявили в «Верном». О росте продаж крепкого алкоголя в бутылках от 1 л говорят и в российском Auchan, не называя цифр.
212,8 миллиона дал алкогольной продукции без учета пива продано в РФ в 2021 году, согласно данным Росалкогольрегулирования.
Данные NielsenIQ тренд подтверждают. По оценкам компании, в случае водки в 2021 году продажи в бутылках 1 л выросли на 19%, тогда как спрос на формат 0,7 л увеличился на 11%, а на емкости 0,5 л сократился на 5% год к году. В категории ликеров продажи бутылок 1 л росли на 65%, а емкостей 0,5−0,7 л — на 8−13%. В холдинге Roust Рустама Тарико (водка «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент» и др.) говорят, что в 2021 году продажи бутылок 1 л выросли на 17%, емкостей 1,5 л — на 15%, а 1,75 л — на 70% год к году.
В «Винлабе» связывают тенденцию со стремлением потребителей сократить число посещений магазинов и покупать больше за один визит, а также с желанием экономить при покупке больших литражей. Так, в «Перекрестке» водка «Русский стандарт» доступна по 499−569 ₽ за 0,5 л, 739 ₽ за 0,7 л и по 899 ₽ за 1 л.
По подсчетам «Винлаба», в 2021 году средние расходы на алкоголь у основной группы покупателей сети выросли на 1,1 тыс. руб. в месяц, а средний чек увеличился на 8,3%, до 531 ₽
В Auchan рост популярности крепких напитков в больших бутылках также связывают с непростой эпидемиологической обстановкой и снижением частоты посещений общественных мест. В Roust уточняют, что ситуация с COVID-19 способствует и перемещению потребления крепкого алкоголя из HoReCa домой. А в «Перекрестке» говорят о влиянии промо в данном сегменте, за счет чего продажи крепкого алкоголя в емкостях объемом 3 л в сети увеличились на 28%.
Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что в данном случае сошлись два фактора. С одной стороны, стремление потребителя оптимизировать расходы, с другой — возможность для производителей сократить издержки при производстве больших емкостей. Как отмечает эксперт, из-за экономии на комплектующих (пробка, этикетка и т. п.) производство напитка в бутылке 1 л обычно стоит дешевле, чем двух бутылок по 0,5 л, без учета уплаты акциза. За счет этого производители и могут предлагать привлекательные цены на большие объемы, указывает господин Кауфман. Собеседник «Ъ» на алкогольном рынке отмечает, что водка в бутылке 0,5 л — наиболее доходный продукт для производителей, а напитки в 0,7 л и 1 л приносят меньше прибыли.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что рост спроса на крепкий алкоголь в больших бутылках также сопровождается увеличением потребления спиртного в очень маленькой таре. По его словам, пока еще тренд объясняется эффектом низкой базы. Кроме того, это следствие экономии потребителей и с восстановлением уровня доходов доля более привычных для рынка форматов должна вернуться на прежние уровни, добавляет он.
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