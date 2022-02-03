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07:54 (мск), источник: © РИА Новости

Рубль стал самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака», стал самой недооцененной валютой в мире — его курс должен составлять около 23 рублей за доллар.

ЦБ: $ 76.4849   -0.65 € 86.2826   -0.50 ММВБ: $ 76.3000   +0.26 € 86.1850   +0.18
Источник: РИА "Новости"

Авторы исследования отмечают, что в США бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), тогда как в России — 135 рублей, или 1,77 доллара. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 70%.

Рубль при этом оказался на последнем месте представленного в рейтинге списка валют. В рейтингах января и июля 2021 года он занимал предпоследнюю позицию, в то время как на последнем месте был ливанский фунт.

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На этот раз предпоследнее место заняла турецкая лира, которая оказалась недооценена на 67,9%. Евро в рейтинге января 2022 года при этом оказался недооценен на 14,7%, британский фунт — на 17,1%.

В числе переоцененных представлены две валюты — швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%). В рейтингах января и июля прошлого года среди переоцененных валют также числилась шведская крона. Теперь же она считается недооцененной на 0,4%.

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.

В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald’s в большинстве стран мира. Если цена бигмака в той или иной стране в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.

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