16:45 (мск), источник: Ведомости
Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд
Объем международных резервов России за неделю сократился на $5,5 млрд и к 28 января упал до $634,1 млрд, сообщила пресс-службе Центробанка.
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Это минимальный показатель почти за месяц — с 7 января. При этом снижение стало самым сильным с ноября прошлого года: ранее, с 19 по 26 ноября объем резервов упал на $6,5 млрд — до $619,8 млрд, Тогда ЦБ связал это с отрицательной валютной переоценкой.
Аналогичным образом регулятор объяснил и динамику последней наблюдаемой недели. В сообщении ЦБ говорится, что объем резервов снизился на 0,9% «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».
Ранее, 21 января, показатель обновил исторический максимум, достигнув $639,5 млрд руб. Однако 24 января курс рубля стал резко падать на фоне обострения опасений участников рынка по поводу потенциального вторжения России на Украину. О вероятности такого сценария, в частности, стали активно говорить западные политики, преимущественно в Вашингтоне. Они отмечали, что нападение на республику повлечет жесткие санкции для России, в том числе в финансовой отрасли.
На фоне резкого ослабления рубля ЦБ 24 января приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. При этом Москва в очередной раз исключила наличие планов по вторжению на Украину. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский высказался об отсутствии эскалации в настоящий момент. На фоне этого рубль, который 26 января достиг упал до рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 ₽ за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 ₽ за евро, укрепился. На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 76,13 ₽, евро — 86,15 ₽
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства страны. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.