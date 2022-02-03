В Казахстане решили обложить налогом люксовые машины, самолёты и особняки

В Минфине Казахстана предложили рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на люксовые автомобили высокой стоимости. Уточняется, что среди них оказались Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и другие марки. Владельцам таких машин предлагается повысить коэффициент к ставкам транспортного налога.
При начислении налога будут учитывать стоимость автомобиля и год выпуска. В пресс-службе ведомства добавили, что «по таким автомашинам должны быть исключены все льготы».
Также к предметам роскоши хотят отнести «определённые классы летательных аппаратов», яхты и дорогую недвижимость. В этот список попадут квартиры площадью более 300 квадратных метров, а также особняки и дачи площадью более 400 кв. м.
«Вопрос введения налогообложения предметов роскоши будет проработан на площадке Министерства национальной экономики, являющегося уполномоченным органом в сфере налоговой политики», — добавили в пресс-службе Минфина.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами отмечал, что одной из главных причин массовых погромов в стране стал разрыв между бедными и богатыми, который достиг недопустимого уровня. Глава государства привёл статистику международных экспертов, согласно которой половиной богатств Казахстана владеют всего 162 человека. А между тем у половины населения доходы не превышают и $1300 (около 100 000 рублей) в год. Токаев признал, что Казахстану нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан страны.