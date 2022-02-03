Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 3 февраляПервая в мире посадка на поверхность Луны автоматической межпланетной станции, «День, когда умерла музыка», метель в Иране и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
24Массовые протесты в Казахстане
19:21 (мск), источник: © РИА Новости

Путин рассказал о жалобе инвесторов на действия региональных властей

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой России» рассказал о жалобе инвесторов, поступившей ему по почте, на действия региональных властей, которые обещали одно, но затем изменили решение.

Источник: © РИА Новости

«Подтверждаю, что сейчас было сказано Андреем Рэмовичем (Белоусовым). Вчера в почте тоже одна из бумаг — жалоба на действия региональных властей именно такого рода: обещали одно, а потом тут же изменили своё мнение и по сути подводят к тому, что потенциальный инвестор должен заплатить ещё и посреднику. Поэтому я поддерживаю, что было сказано», — сказал Путин на встрече с членами «Деловой России» после выступления первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказавшего о слабой работе в регионах механизмов налогового стимулирования инвестиционной деятельности и внедрении регионального инвестиционного стандарта.

По словам Белоусова, сейчас можно предоставлять любые налоговые вычеты, но они не будут работать, если инвестор знает, что сегодня ему обещали построить дорогу, а завтра планы у субъекта РФ поменялись и дорога построена не будет.

Первый вице-премьер отметил, что поэтому сейчас отрабатывается механизм регионального инвестиционного стандарта, внедрение которого создаст условие для эффективности применения налогового вычета.

 В России выявили подвид 'омикрона' ВА.2
На Украине указали на серьезный промах Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь