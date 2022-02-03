22:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Нефть Brent превысила $91 впервые с 2014 года
Стоимость нефти марки Brent превысила $91 за баррель на лондонской бирже ICE. Она торгуется на этом уровне впервые с октября 2014 года.
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Апрельские фьючерсы на Brent выросли на 1,77%. Цена достигла $91,08 к 21:58 по московскому времени. Стоимость WTI выросла на 1,92%, до $88,35.
Курс доллара на Мосбирже к 22:05 вырос на 39 коп., до 76,43 ₽, евро — на 1,47 ₽, до 87,47 ₽. Индекс Мосбиржи упал на 1,95%.
Накануне, 2 февраля, участники соглашения ОПЕК+ сохранили договоренности об увеличении добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. Эксперты считают, что рост добычи ОПЕК+ может остудить цены на нефть уже во втором квартале.