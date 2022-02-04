Ритейлерам рекомендуют жестче ограничить свой процент по ряду продуктов

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены убедить торговые сети ограничить наценки на часть социально значимых продуктов на уровне не более 5%. По данным «Ъ», этот вопрос обсуждался на совещании с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова 3 февраля; в перечень продуктов планируется включить свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.
В Минсельхозе подтвердили «Ъ», что считают целесообразным минимизировать торговые наценки на определенные категории продуктов в организованной торговле вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона — 1 июля 2022 года. «Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения», — заявили там. В Минпромторге сообщили, что вопрос прорабатывается совместно с Минсельхозом и ФАС. В службе оперативный комментарий не предоставили.
В начале этого года X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит» сами уведомили ФАС о готовности ограничить наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары. В X5 говорили, что ограничения коснутся более 20 категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах. В «Магните» уточняли, что наценка будет ограничена примерно на 200 позиций из 25 категорий, включая вермишель, некоторые виды овощей, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.
По данным Росстата, с начала 2022 года к 28 января:
- сахар подорожал на 0,7%,
- молоко — на 0,6%,
- капуста — на 2,1%,
- морковь — на 1%,
- картофель и свекла — на 0,4%.
Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сомневается, что ограничение наценок позволит в краткосрочной перспективе стабилизировать цены на овощи, так как в ближайшие месяцы традиционно будут расти импортные поставки.
По его мнению, более эффективным вариантом решения проблемы могло бы стать субсидирование автомобильных перевозок овощей из регионов, где есть профицит такой продукции. Как отмечает Глушков, значительную часть в конечной стоимости овощей формирует логистика. Но, добавляет он, в долгосрочной перспективе эффект даст только увеличение производства.
Директор по развитию отношений с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов говорит, что большинство из социально значимых товаров в магазинах компании уже реализуется с отрицательной наценкой или не превышающей 5%. Но X5 также считает эффективными и неценовые методы повышения спроса. «Так, например, участники совещания поддержали наши предложения по использованию механизма адресной продовольственной помощи», — говорит Богданов.
В Metro заявили «Ъ», что сдержанно относятся к таким инициативам, так как видят риски в плане ценовой конкурентоспособности малого бизнеса, для которого важен специфический ассортимент и сервисы, а также стабильность и качество продукции. «Мы отдаем однозначное предпочтение рыночным механизмам ценообразования и конкуренции как наиболее эффективному способу подавления инфляции», — заявили в Metro.
Как отмечает аналитик «Велес Капитала» Артем Михайлин, для ритейлеров социально значимые товары не приносят существенных денег, поэтому ограничения вряд ли сильно ударят по прибыли.
Но прямое ограничение наценок снижает гибкость и возможность поправить рентабельность за счет изменения наценок на другие товары. Кроме того, строгие ограничения ударят по небольшим сетям, у которых нет эффекта масштаба, добавляет аналитик.
Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов опасается, что недобросовестные сети, чтобы сохранить рентабельность, будут пытаться переложить ограничение наценки на плечи поставщиков, издержки которых растут опережающими темпами. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин добавляет, что сети уже используют повышенное внимание регуляторов как оправдание для отказа поставщикам, особенно небольшим, в повышении цен. Производители вынуждены работать на грани или ниже рентабельности, а ритейл ставит себе в заслугу социальную ответственность, возмущается он.
Алексей Полухин, Дмитрий Шестоперов