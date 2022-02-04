Власти упростят ликвидацию закрытого бизнеса до «одного шага»

В Минэкономразвития обсуждается проект поправок в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса. Новшества коснутся субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и готовятся совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом РБК рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердили в деловом объединении, принимавшем участие в обсуждении поправок.
Согласно готовящимся изменениям в закон (у РБК есть версия текста поправок) малый и средний бизнес сможет закрывать юридическое лицо, подав в ФНС лишь одно заявление о прекращении деятельности. На основании такого заявления налоговая служба сама проведет все необходимые для ликвидации процедуры — проверит наличие задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Весь процесс займет не более пяти дней, следует из текста инициативы.
РБК направил запрос в ФНС и Минэкономразвития.
Зачем нужна упрощенная процедура
Сейчас, чтобы официально закрыться, юрлица и ИП, у которых есть сотрудники, должны пройти процедуру из девяти этапов, в том числе трижды подать заявление в налоговую, дважды подготовить бухгалтерский баланс, связаться со службой занятости насчет увольнения сотрудников, снять с учета кассу, опубликовать информацию о ликвидации в СМИ (для этого предназначен журнал «Вестник государственной регистрации»), передать документы о компании в архивный фонд. На это, по оценке юристов, может уйти от нескольких месяцев до полутора лет. Теперь, как предполагают поправки, все эти административные задачи возьмет на себя ФНС.
Однако для использования упрощенной схемы предпринимателям понадобится выполнить нескольких условий: расплатиться с долгами и уладить ряд формальностей.
Сейчас из-за сложностей при закрытии компании предпринимателю выгоднее «бросить» юрлицо и не проводить всех установленных законом процедур.
Это приводит к тому, что компанию ликвидирует сама налоговая служба. По данным ФНС, за 2021 год по инициативе учредителей были ликвидированы 54,6 тыс. коммерческих юрлиц, а по решению налоговой службы в административном порядке (по причине фактического отсутствия деятельности) — 89,6 тыс. То есть налоговая ликвидирует компании чаще, чем сами собственники.
«Часто собственники малого бизнеса не располагают ресурсами, чтобы провести процедуру ликвидации самостоятельно, а привлечение консультантов для правильного оформления ликвидации юридического лица для них может быть дорогостоящим», — поясняет адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов.
Однако если просто «бросить» юрлицо, то это должна заметить ФНС и ликвидировать компанию в принудительном порядке. Налоговая принимает решение об исключении из ЕГРЮЛ, если юридическое лицо в течение года не сдавало отчетность и не совершало операций хотя бы по одному своему банковскому счету.
Главный недостаток ликвидации в административном порядке в том, что она чревата неприятными последствиями для владельцев «брошенного» бизнеса. По закону учредители и руководители организаций не смогут в течение трех лет регистрировать новые юрлица, а кроме того, могут быть привлечены к административной ответственности за непредоставление сведений о юридическом лице, несдачу отчетности, не говоря уже о репутационных рисках.
Некоторые недействующие предприятия продолжают создавать видимость деятельности, сдавая нулевую отчетность и проводя единичные операции по счетам, добавляет Борис Романов. Обычно это делается, когда юрлица планируют возобновить деятельность, использовать организацию для нового бизнеса или продать долю.
Разработчики законопроекта ожидают, что поправки позволят сократить количество процедур, которые нужно пройти субъекту МСП для закрытия бизнеса, сэкономить на них, а также избавить предпринимателей от нежелательных последствий в случае ликвидации компании в административном порядке. Это должно снизить административную нагрузку на налоговые органы.
Для закрытия бизнеса в упрощенном порядке предпринимателю нужно будет подать заявление в ФНС лично, в электронном виде с помощью электронной подписи или через нотариуса.
Чтобы налоговая приняла удовлетворительное решение об исключении из ЕГРЮЛ, потребуется одновременное выполнение семи условий, следует из проекта поправок. Юрлицо должно:
- быть включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- не являться плательщиком НДС или освобождаться от его исчисления и уплаты;
- не иметь долгов перед кредиторами, по выплатам сотрудникам и по уплате обязательных платежей;
- не иметь неисполненных обязательств по результатам налоговой проверки;
- не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, уменьшения уставного капитала;
- не иметь недвижимого имущества и транспортных средств;
- не иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юрлице.
Как следует из планируемых поправок, после публикации решения о предстоящем исключении юрлица из реестра у третьих лиц (например, кредиторов), чьи интересы затронуты, будет три месяца, чтобы подать возражения.
По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, принимавшего участие в разработке поправок, бизнес давно ждал простой и четкой процедуры ликвидации. «Как мы знаем, предпринимательская деятельность — это всегда риски, и шанс на неудачу присутствует всегда, поэтому простая процедура ликвидации юрлиц необходима», — сказал он РБК.
Чем меньше государство требует документов от бизнеса, тем лучше, соглашается бизнес-омбудсмен Борис Титов. «В тех случаях, когда ликвидируемая организация или ИП “чисты”, у них нет никаких долгов, от них не надо требовать проходить полный цикл. В основе законопроекта лежит принцип “не спрашивать у бизнеса то, о чем государство уже и так знает”. Бизнес делает заявку на упрощенный порядок, а уж ФНС сама по своим источникам проверит, насколько заявка соответствует действительности», — рассуждает уполномоченный по правам предпринимателей.
Поправки крайне актуальны для малого и среднего бизнеса, потому что именно эта категория юрлиц зачастую быстро прекращает недействующий бизнес, чтобы больше не заниматься им, говорит эксперт сервиса «Контур. Норматив» Наталья Балаева. По ее мнению, семь условий, которые власти поставят перед бизнесом, вполне оправданны и направлены на защиту заинтересованных лиц. «Поэтому, например, вводятся критерии недопустимости уменьшения уставного капитала и отсутствия недвижимого имущества. У ликвидируемого юрлица есть порядок правопреемства имущественных прав, а у уже недействующего такого порядка нет. Поэтому важно, чтобы не было никакого имущества, признанного ничьим», — указывает она.
Требование об отсутствии зарегистрированной на юрлицо недвижимости и транспортных средств избыточно, не соглашается партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Его можно было бы заменить на обязательство представить в случае наличия такого имущества нотариальное соглашение участников общества о судьбе данного имущества после ликвидации юрлица», — предлагает он.
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