Куба оценила ущерб от санкций США более чем в $144 млрд

Согласно пресс-релизу министерства, совокупный ущерб от санкций составляет более $144 млрд 413,4 млн.
«Проводимая Вашингтоном политика осады и экономического подавления стала ядром стратегии, направленной на ограничение законного права кубинского народа на защиту своего суверенитета и реализацию программы развития, свободного от империалистического господства», — заявили в МИД.
Американские санкции, как утверждают в министерстве, ограничили возможности для экономического роста Кубы, препятствуя торговым отношениям с третьими странами и проведению банковских и других финансовых операций, а также «сдерживая» иностранные инвестиции. По мнению кубинского МИДа, США используют «давление и шантаж» в попытке изолировать Кубу и «наказать тех, кто устанавливает какие-либо торговые, коммерческие или финансовые связи с этой страной». «Блокада никогда не имела ни капли легитимности или морального оправдания. Она представляет собой массовое, вопиющее и систематическое нарушение прав человека всех кубинцев», — отмечается в пресс-релизе.
США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. Причиной этому стала ликвидация правительством Кастро иностранной собственности. В 2015 году состоялись первые за полвека переговоры между главами дипломатических ведомств США и Кубы. Тогда же Куба была исключена из списка стран—спонсоров терроризма. В 2016 году Барак Обама стал первым с американским президентом с 1928 года, посетившим Кубу.
В январе 2021-го США вновь внесли Кубу в список стран—спонсоров терроризма. В июле прошлого года США также расширили санкции против властей Кубы после прошедших на острове протестов, участники которых требовали социально-экономических реформ и более активной борьбы с коронавирусом. СМИ писали, что на Кубе наблюдался серьезный кризис продовольствия, повышение цен и проблемы с подачей электричества.