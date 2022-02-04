Путин и Си рассказали о новом газовом контракте России и Китая

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубических метров газа в год», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Он подчеркнул, что отношения России и Китая — достойный пример того, как страны помогают друг другу в развитии.
Си заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией крепнут, несмотря на тяжелый период пандемии. «Мы будем так двигаться, мы будем дальше вместе с вами прилагать усилия вместе наметить план для развития китайско-российских отношений в новый исторический период, будем стремиться трансформировать взаимодоверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов», — сказал он (цитата по сайту Кремля).
Российский президент также поблагодарил китайского коллегу за приглашение на открытие Олимпиады и выразил уверенность, что и российские, и китайские спортсмены выступят на ней достойно. Церемония открытия Олимпиады начнется в 15:00 по мск (20:00 по пекинскому времени), знаменосцами российской команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. После официальной части встречи лидеры продолжили общение за обедом.
В январе НОВАТЭК сообщил, что заключил еще два твердых контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 1,6 млн тонн в год в Китай со строящегося проекта «Арктик СПГ-2».