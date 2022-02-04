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12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Си рассказали о новом газовом контракте России и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят в Пекине переговоры перед церемонией открытия Олимпиады. В ходе встречи главы двух стран заявили о развитии «беспрецедентных» отношений между государствами и укреплении взаимодоверия. Господин Путин также сообщил, что Россия будет поставлять в Китай 10 млрд кубов газа в год с Дальнего Востока по новому контракту.

Источник: РИА "Новости"

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубических метров газа в год», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что отношения России и Китая — достойный пример того, как страны помогают друг другу в развитии.

Си заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией крепнут, несмотря на тяжелый период пандемии. «Мы будем так двигаться, мы будем дальше вместе с вами прилагать усилия вместе наметить план для развития китайско-российских отношений в новый исторический период, будем стремиться трансформировать взаимодоверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов», — сказал он (цитата по сайту Кремля).

Российский президент также поблагодарил китайского коллегу за приглашение на открытие Олимпиады и выразил уверенность, что и российские, и китайские спортсмены выступят на ней достойно. Церемония открытия Олимпиады начнется в 15:00 по мск (20:00 по пекинскому времени), знаменосцами российской команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. После официальной части встречи лидеры продолжили общение за обедом.

В январе НОВАТЭК сообщил, что заключил еще два твердых контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 1,6 млн тонн в год в Китай со строящегося проекта «Арктик СПГ-2».

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