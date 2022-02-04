Экс-канцлер Германии Шредер может войти в совет директоров «Газпрома»

Герхарду Шредеру 77 лет. Он был канцлером ФРГ в 1998—2005 годах. С 2006 года господин Шредер — председатель комитета акционеров Nord Stream AG, с 2017-го — председатель совета директоров «Роснефти».
Совет директоров «Газпрома» утвердил список из 11 кандидатов на заседании 3 февраля. Господин Шредер выдвинут вместо зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председателя казахской ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева. Однако Кулибаев находится в списке кандидатов в совет директоров «Газпрома» от правительства России.
Кроме Шредера в список кандидатов, утвержденного советом директоров «Газпрома», вошли вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.