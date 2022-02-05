Сантехники и электрики повышают стоимость услуг

Средняя стоимость услуг частных мастеров за 2021 год выросла на 20%, подсчитали в сервисе YouDo. Это более чем в два раза превышает показатель инфляции за этот период — 8,4%, согласно Росстату. По данным YouDo, больше всего за год подорожал вызов сантехника — на 25%, до 3,2 тыс. руб., а также электрика — на 22%, до 5 тыс. руб.
Услуги мастера на час в среднем подорожали на 15%, до 2,7 тыс. руб., помощника по переезду — на 13%, до 5,5 тыс. руб.
В «Авито Работе» не фиксируют столь заметного роста цен. Операционный директор «СберУслуги» Марина Александровская говорит, что средний чек работающего на платформе самозанятого за прошлый год вырос на 7−10% год к году.
По словам сооснователя YouDo Дениса Кутергина, ощутимое подорожание услуг связано с увеличением стоимости расходных материалов и инструментов. Кроме того, исполнители поднимают цены, чтобы индексировать свои доходы согласно общему уровню инфляции, добавляет он.
Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков прогнозирует, что удорожания услуг стоит ждать и в этом году. «В первую очередь это произойдет за счет продолжающегося роста спроса, так как все больше людей готовы делегировать решение бытовых задач», — говорит он. Кроме того, констатирует Чулков, продолжают расти цены на автомобильное топливо, материалы и иные составляющие себестоимости.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет рост спроса на услуги мастеров и увеличение среднего чека в том числе отложенным спросом, который не был реализован в 2020 году. Так, по его словам, на фоне растущих цен на стройматериалы планировавшие ремонт россияне старались ускорить процесс, что в свою очередь подстегнуло спрос на услуги мастеров и строительных бригад. По подсчетам Infoline, на октябрь 2021 года средняя стоимость ремонта в Москве составила 6,87 тыс. руб. на 1 кв. м, что почти на 14% больше, чем годом ранее.
Аналитики НКР прогнозируют, что в 2022 году цены на основные стройматериалы продолжат расти, но более низкими темпами. Там, в частности, ожидают роста стоимости электрики на 20% год к году.
По словам Михаила Бурмистрова, другим фактором удорожания услуг стало обеление рынка, в том числе — распространение режима самозанятых, которые платят налог на доходы и стали закладывать его в стоимость услуги. Кроме того, многие исполнители наработали себе высокий рейтинг на онлайн-площадках, что повлияло на их расценки, добавляет эксперт.
Денис Кутергин подтверждает, что число самозанятых на YouDo быстро растет: в январе таких было уже 4 млн человек. Марина Александровская также говорит, что росту и трансформации рынка способствует распространение налога на самозанятость среди специалистов.
Пока причин для снижения спроса на услуги частных мастеров, несмотря на растущие цены, эксперты не видят. По прогнозам господина Бурмистрова, стоит скорее ждать увеличения предложений от специалистов, которые будут предлагать свои услуги на разных площадках, в том числе вокруг DIY-сетей уровня Leroy Merlin и «Петрович». Профильные ритейлеры стали предлагать вместе с покупкой товара приобрести услуги по монтажу. Потребители же вряд ли будут искать более дешевые варианты из-за возможностей площадок верифицировать качество услуг исполнителя, отмечает эксперт.