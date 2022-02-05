Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в России на 15−25%

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России — ред.) составил 15−25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20−30%, в среднем сегменте — на 15−25% и в массовом сегменте — на 10−15%… Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — считает Лебсак-Клейманс.
По ее словам, цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире. «Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — добавила эксперт.
Объясняя причины подорожания одежды и обуви, она выделила несколько факторов. В первую очередь, это мировой рост цен на все виды сырья, который влечет подорожание себестоимости товаров. Влияет на цену и увеличение стоимости транспортировки — как из-за карантинных мер, так и ввиду подорожания топлива.
Есть, по словам эксперта, и локальные факторы, влияющие на рост цен. «К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. “Сползание вниз” обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен», — сказала Лебсак-Клейманс. Глава FCG отметила также высокую инфляцию, которая в прошлом году уже повлияла на закупочные цены и, соответственно, влияет на розничные цены в ткущем году.