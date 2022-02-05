Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В канализации Нью-Йорка найдены загадочные варианты коронавируса У людей обнаруженные варианты выявлены не были
Фоторепортажи
10Празднование Крещения в регионах России
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
13:40 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в России на 15−25%

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15−25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Источник: Reuters

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России — ред.) составил 15−25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20−30%, в среднем сегменте — на 15−25% и в массовом сегменте — на 10−15%… Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — считает Лебсак-Клейманс.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире. «Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — добавила эксперт.

Объясняя причины подорожания одежды и обуви, она выделила несколько факторов. В первую очередь, это мировой рост цен на все виды сырья, который влечет подорожание себестоимости товаров. Влияет на цену и увеличение стоимости транспортировки — как из-за карантинных мер, так и ввиду подорожания топлива.

Есть, по словам эксперта, и локальные факторы, влияющие на рост цен. «К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. “Сползание вниз” обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен», — сказала Лебсак-Клейманс. Глава FCG отметила также высокую инфляцию, которая в прошлом году уже повлияла на закупочные цены и, соответственно, влияет на розничные цены в ткущем году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
'Спутник V' получил постоянную регистрацию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь