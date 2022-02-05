Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.
По данным издания, всего планируется два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге. «Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году», — приводит издание слова Хохштейна.
Как указывает Welt, российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в «Укрэнерго» заявили изданию, что, если после тестового отключения не удастся вновь подключиться к сети, украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.