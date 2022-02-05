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12:21 (мск), новости Беларуси, источник: © РИА Новости

Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии

БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале следующего года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.

Источник: © РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.

По данным издания, всего планируется два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге. «Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году», — приводит издание слова Хохштейна.

Как указывает Welt, российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в «Укрэнерго» заявили изданию, что, если после тестового отключения не удастся вновь подключиться к сети, украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.

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