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18:00 (мск), источник: Секрет Фирмы

Объём налогов с российского крипторынка оценили в 1 трлн рублей

Даже при упрощённой системе налогообложения российский бюджет может получать с крипторынка до 1 трлн рублей в год в виде налогов. Об этом сообщил The Bell со ссылкой на аналитическую записку, подготовленную для правительства. Авторы документа оценивают рынок криптовалют в России в $214 млрд (16,4 трлн рублей). При этом пока неизвестно, как оборот и майнинг криптовалюты собираются регулировать.

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Источник: Reuters

Как сообщило издание, авторы записки, которую подготовил аналитический центр при правительстве, ссылаются на данные платформы Coinmarketcap, которая принадлежит крупнейшей криптобирже Binance. По её подсчётам, средняя капитализация мирового рынка криптовалют в 2021 году составила $1,87 трлн, а дневной оборот находился в диапазоне от $50 млрд до $200 млрд. Долю России Coinmarketcap оценивает в 12%, что соответствует $214 млрд в год.

Вычислить точный объём операций с криптовалютами в РФ сложно. По данным Российский ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, годовой оборот российского сегмента крипторынка равен примерно 450 трлн рублей ($5,94 трлн). Сhainalysis оценила продажу и покупку криптовалют россиянами в $16 млрд.

Даже при упрощённой ставке в 6% сборы с операций с криптовалютами в России могут составить от 146 млрд до 1 трлн рублей.

В начале февраля российские власти сообщили, что примут решение по развитию рынка криптовалют в стране в течение месяца. Ранее Центробанк предложил вообще запретить майнинг и операции с криптовалютой, а Минфин выступил за регулирование рынка.

«Секрет» писал, что глава «Сбера» Герман Греф поддержал запрет платежей в криптовалютах в России. При этом Греф считает, что у россиян должно быть право на владение такими активами, а также на стейблкоины — криптовалюты, обеспеченные долларом США, евро, рублём, китайским юанем либо драгоценными металлами.

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