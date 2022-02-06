Объём налогов с российского крипторынка оценили в 1 трлн рублей

Как сообщило издание, авторы записки, которую подготовил аналитический центр при правительстве, ссылаются на данные платформы Coinmarketcap, которая принадлежит крупнейшей криптобирже Binance. По её подсчётам, средняя капитализация мирового рынка криптовалют в 2021 году составила $1,87 трлн, а дневной оборот находился в диапазоне от $50 млрд до $200 млрд. Долю России Coinmarketcap оценивает в 12%, что соответствует $214 млрд в год.
Вычислить точный объём операций с криптовалютами в РФ сложно. По данным Российский ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, годовой оборот российского сегмента крипторынка равен примерно 450 трлн рублей ($5,94 трлн). Сhainalysis оценила продажу и покупку криптовалют россиянами в $16 млрд.
Даже при упрощённой ставке в 6% сборы с операций с криптовалютами в России могут составить от 146 млрд до 1 трлн рублей.
В начале февраля российские власти сообщили, что примут решение по развитию рынка криптовалют в стране в течение месяца. Ранее Центробанк предложил вообще запретить майнинг и операции с криптовалютой, а Минфин выступил за регулирование рынка.
«Секрет» писал, что глава «Сбера» Герман Греф поддержал запрет платежей в криптовалютах в России. При этом Греф считает, что у россиян должно быть право на владение такими активами, а также на стейблкоины — криптовалюты, обеспеченные долларом США, евро, рублём, китайским юанем либо драгоценными металлами.