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22:02 (мск), источник: © РИА Новости

Боррель назвал страны, с которыми обсуждают поставки газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Источник: © РИА Новости

«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с насущной проблемой обеспечения безопасности поставок газа, которую мы должны решить. Это предполагает работу над расширением диверсификации маршрутов и источников импорта. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить поставки газа в ближайшие месяцы. Кроме США мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ», — написал Боррель в своем блоге.

Также он подчеркнул необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.

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