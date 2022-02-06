Боррель назвал страны, с которыми обсуждают поставки газа в Европу

«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с насущной проблемой обеспечения безопасности поставок газа, которую мы должны решить. Это предполагает работу над расширением диверсификации маршрутов и источников импорта. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить поставки газа в ближайшие месяцы. Кроме США мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ», — написал Боррель в своем блоге.
Также он подчеркнул необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.