02:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В дно долговой ямы постучали
Всемирный банк беспокоят «скрытые» кредиты КНР проблемным странам.
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Бум кредитования развивающихся стран Китаем сформировал избыточную нагрузку и вызвал проблемы в обслуживании долгов у целого ряда правительств, которые теперь сталкиваются с рисками дефолтов и последовательных реструктуризаций долга. Основным отличием китайских займов является то, что они предоставляются от лица госбанков, от заемщиков требуется соблюдение конфиденциальности, а просрочки платежей, технически являющиеся дефолтами, урегулируются скрытно, без публичной огласки. При этом дефолты по китайским кредитам происходят чаще, чем суммарно по обязательствам перед всеми странами Парижского клуба, подсчитали эксперты Всемирного банка.
За последние 20 лет правительство Китая и госбанки страны — главным образом Export-Import Bank of China и China Development Bank, на которые приходится 75% зарубежных кредитов — стали крупнейшими кредиторами развивающихся стран, но параметры этого долгового бремени остаются крайне непрозрачными, говорится в исследовании Всемирного банка, проведенного Себастианом Хорном, Кармен Рейнхарт и Кристофом Требешем. Всего, по оценке авторов, около 50% китайских кредитов не отражено в официальной долговой статистике: кредиторы из КНР требуют от заемщиков полной конфиденциальности, что осложняет анализ обязательств.
Столь активное предоставление займов привело к закредитованности и долговым проблемам целый ряд стран, но дефолты в таких случаях также чаще всего остаются «скрытыми». Большая часть контрактов с китайскими банками исключает возможность урегулирования долговых проблем каким-либо иным способом, кроме двухсторонних переговоров, процесс которых не придается огласке.
Бум китайского кредитования, по мнению авторов, уже завершился, однако проблемы с погашением долгов приведут к новым дефолтам и «серийным» реструктуризациям, когда условия обслуживания одного и того же долга меняются несколько раз. Из 73 стран, которые в начале пандемии получили право на облегчение долговой нагрузки, более половины до сих пор испытывают финансовые трудности.
При этом китайские кредиторы ведут себя сродни западным странам в 1980-х годах — редко списывают «тело» долга, предпочитая отсрочки платежей, что почти никогда не позволяет решить проблему слишком высокой долговой нагрузки. Реструктуризации со списанием части долга Парижским клубом стали массово проводиться лишь в 2000-е годы (с частными кредиторами эта практика началась раньше и в основном использовалась в 1990-е годы).
С учетом «скрытых» дефолтов реструктуризации китайского долга, по оценкам ВБ, происходят чаще, чем у всех стран—кредиторов Парижского клуба (в него входят 20 развитых стран, Бразилия и Россия). В первом случае с 2008 года была зафиксирована 71 реструктуризация долга, тогда как у Парижского клуба — 68, в том числе 21 реструктуризация суверенного долга затрагивала и частных заемщиков. Реструктуризации же по китайским кредитам проводились многими африканскими странами, Кубой, Ираком, Казахстаном, Киргизией, Украиной, Таджикистаном и Венесуэлой.
Татьяна Едовина