Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В канализации Нью-Йорка найдены загадочные варианты коронавируса У людей обнаруженные варианты выявлены не были
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
84Открытие Олимпиады 2022
14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Поездка в Турцию может подорожать на 50% перед летним сезоном

Тарифы на отдых в турецких отелях в евро уже выросли на 10−15%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Эксперты ожидают, что перед летним сезоном цены на туры в Турцию могут вырасти на 25−50%. АТР уточняет, что шанс купить туры «существенно дешевле» сохраняется до апреля.

Источник: РИА "Новости"

По данным Tez Tour и PAC Group, цены в рублях на размещение в турецких отелях летом в среднем выросли по сравнению с 2021 годом на 20%, иногда — на 25%. В Pegas Touristik ожидают, что по окончании акции раннего бронирования (у большинства туроператоров — 31 марта, у некоторых — до конца апреля) цены могут вырасти в среднем еще на 25−40%. В PAC Group уточнили, что без скидок стоимость проживания в пятизвездочных отелях Турции может вырасти примерно на 50%.

В основном спросом пользуются пятизвездные и ВИП-отели — на них приходится 80% ранних продаж у Pegas Touristik и TUI. У TEZ Tour и ANEX Tour 70−75% заявок также поступает на пятизвездные отели.

Наиболее востребованным среди россиян зимним направлением для отдыха был Египет, на который пришлось более половины продаж туркомпаний. В Российском союзе туриндустрии говорили «Ъ FM», что по количеству броней на май и июнь лидирует Турция. Турагенты сообщили, что у россиян также растет спрос на путешествия для вакцинации, и в списке наиболее популярных зарубежных направлений для вакцинного туризма Турция занимает второе место. В конце января «Интурист» запустил вакцинные туры в Турцию из десяти городов России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «В Советском Союзе родильные дома были как тюрьмы»
Пенсионные накопления обесценились
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь