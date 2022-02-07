Поездка в Турцию может подорожать на 50% перед летним сезоном

По данным Tez Tour и PAC Group, цены в рублях на размещение в турецких отелях летом в среднем выросли по сравнению с 2021 годом на 20%, иногда — на 25%. В Pegas Touristik ожидают, что по окончании акции раннего бронирования (у большинства туроператоров — 31 марта, у некоторых — до конца апреля) цены могут вырасти в среднем еще на 25−40%. В PAC Group уточнили, что без скидок стоимость проживания в пятизвездочных отелях Турции может вырасти примерно на 50%.
В основном спросом пользуются пятизвездные и ВИП-отели — на них приходится 80% ранних продаж у Pegas Touristik и TUI. У TEZ Tour и ANEX Tour 70−75% заявок также поступает на пятизвездные отели.
Наиболее востребованным среди россиян зимним направлением для отдыха был Египет, на который пришлось более половины продаж туркомпаний. В Российском союзе туриндустрии говорили «Ъ FM», что по количеству броней на май и июнь лидирует Турция. Турагенты сообщили, что у россиян также растет спрос на путешествия для вакцинации, и в списке наиболее популярных зарубежных направлений для вакцинного туризма Турция занимает второе место. В конце января «Интурист» запустил вакцинные туры в Турцию из десяти городов России.