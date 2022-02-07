«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал—Европа до октября

Во время первого аукциона предлагалось забронировать мощности для прокачки газа объемом 89,1 млн куб. м в сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой данные GSA Platform. «Газпром» также не бронировал мощности для поставки газа по трубопроводу Ямал—Европа на февраль. Забронированными на январь 19,3 млн куб. м в сутки концерн не воспользовался.
На втором аукционе «Оператор газотранспортной системы Украины» распределял поставки по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» — 9,8 млн куб. м в сутки, на ГИС «Сохрановка» — 5,2 млн куб. м, следует из данных Regional Booking Platform.
В январе транзит газа через Украину в среднем составил 54 млн куб. м в сутки, что вдвое меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом с «Газпромом». На февраль концерн в два раза увеличил транзит газа через Украину.
Поставки российского газа в Европу стали падать с середины 2021 года, с начала 2022-го падение усилилось. Тем не менее доходы «Газпрома» от экспорта газа в прошлом году выросли вдвое, до $55,507 млрд. По данным ЕС, за год газ подорожал в шесть-десять раз.