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20:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют

В России криптовалюты будут регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Это следует из утвержденной 8 февраля концепции правительства России по регулированию криптовалют.

Источник: Reuters

В сообщении на сайте правительства говорится, что регулирование вводится для того, чтобы интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны. Другой причиной называется «обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».

Концепция предполагает, что пользователей цифровых валют разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Защита прав граждан, согласно концепции, будет обеспечена требованием по лицензированию криптоплощадок. Эти площадки должны будут иметь финансовые подушки по ликвидности и достаточности капитала.

«Реализация концепции… позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В разработке концепции, как отмечается в сообщении, участвовали Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генпрокуратура.

20 января ЦБ выступил с предложением полностью запретить криптовалюты. Через пять дней в Минфине заявили, что выступают за регулирование рынка, а не полный запрет цифровых валют. Президент России Владимир Путин говорил, что у России есть преимущества в майнинге и просил ЦБ и Минфин прийти к единому мнению. Позже Bloоmberg со ссылкой на источники сообщил, что президент не поддержал предложение ЦБ.

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