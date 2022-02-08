Правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют

В сообщении на сайте правительства говорится, что регулирование вводится для того, чтобы интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны. Другой причиной называется «обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».
Концепция предполагает, что пользователей цифровых валют разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Защита прав граждан, согласно концепции, будет обеспечена требованием по лицензированию криптоплощадок. Эти площадки должны будут иметь финансовые подушки по ликвидности и достаточности капитала.
«Реализация концепции… позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении на сайте правительства.
В разработке концепции, как отмечается в сообщении, участвовали Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генпрокуратура.
20 января ЦБ выступил с предложением полностью запретить криптовалюты. Через пять дней в Минфине заявили, что выступают за регулирование рынка, а не полный запрет цифровых валют. Президент России Владимир Путин говорил, что у России есть преимущества в майнинге и просил ЦБ и Минфин прийти к единому мнению. Позже Bloоmberg со ссылкой на источники сообщил, что президент не поддержал предложение ЦБ.