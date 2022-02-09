Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В США второклассник написал книжку и тайно оставил в библиотеке За месяц она стала настоящим хитом, а очередь из желающих ее прочитать растянулась более чем на год
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
11Мир встретил китайский Новый год
10:50 (мск), источник: Газета.Ру

Жителей России предупредили о рейдах по съемным квартирам

Муниципалитеты России начали активнее проводить рейды по квартирам в поисках нелегальных квартиросъемщиков. Об этом сообщает «Российская газета».

Источник: Агентство «Москва»

Уточняется, что для обнаружения серых арендаторов прибегают к ресурсам управляющих компаний (УК).

Так, в январе этого года налоговая инспекция обратилась к УК в Вологодской области с требованием доложить о подтвержденных фактах сдачи жилья в аренду. Аналогичные запросы получили и несколько городов-миллионников, рассказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

По данным издания, Минфин еще в 2018 году предлагал предоставлять УК гранты за прирост налоговых поступлений. Эта мера была ориентирована на стимулирование деятельности УК по выявлению съемных квартир, хозяева которых не платят налоги. Также предлагалось создать горячие линии для обращения граждан.

В Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) рассказали, что пока не было массовой рассылки запросов от налоговых служб или городских властей в товарищества собственников жилья (ТСЖ). Предполагается, что налоговые службы сами получают нужные сведения из баз данных квартир и объявлений риелторов, а также от персонала тех же УК и ТСЖ (слесарей, электриков и прочих сотрудников).

 Анатолий Алешин рассказал о жестокости Градского в браке
Известно, как влияет коронавирус на половую функцию мужчин
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь