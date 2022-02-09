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11:34 (мск), источник: Секрет Фирмы

Тина Канделаки стала главой ТНТ

Российская журналистка и заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки заняла пост исполняющего обязанности директора телеканала ТНТ. До этого она 6 лет проработала генеральным продюсером «Матч ТВ». Предыдущий директор ТНТ Роман Петренко уходит с телеканала, но останется в «Газпром-медиа» в качестве советника гендиректора. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Источник: РИА "Новости"

«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в “Газпром-медиа холдинге” в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора “Газпром-медиа” и управляющий директор “Газпром-медиа развлекательное телевидение”», — говорится в официальном заявлении «Газпром-медиа».

Генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров отметил, перед каналом ТНТ поставлены амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. Он заявил, что у Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных перед каналом целей.

Сама Канделаки заверила, что продолжит укреплять развитие, по её словам, главного развлекательного канала страны.

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — заключила телеведущая.

В компании ранее отмечали, что после назначения на должность замгендиректора «Газпром-медиа» Канделаки продолжит отвечать за развитие объединённой структуры тематических спортивных телеканалов. Кроме того, медиаменеджер займётся развитием развлекательных телеканалов — ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других.

В зоне ответственности Канделаки находится ещё и новое информационное агентство «Матч плюс», запуск которого холдинг анонсировал в конце августа 2021 года.

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