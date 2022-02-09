Реальные доходы россиян выросли максимально за 8 лет

По оценке Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году увеличились на 3,1%. Такие данные приведены в докладе Росстата о социально-экономическом положении России. Это несколько выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста показателя на 3%.
Пик роста доходов населения в прошлом году был в III квартале, когда показатель вырос на 8,8% к аналогичному периоду 2020 года. В IV квартале рост доходов замедлился до 0,5% в годовом выражении.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. Показатель не считается в рублях, приводится только его динамика в процентах.
Рост реальных располагаемых доходов на 3,1% стал крупнейшим с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%. Но показатели до 2014 года посчитаны по старой методологии и не сопоставимы полностью с новыми расчетами. В 2019 году Росстат скорректировал методику расчета денежных доходов населения впервые с 1990-х годов.
Увеличение реальных располагаемых доходов на 3,1% — это очень хороший результат с учетом того, что инфляция в 2021 году оказалась на уровне 8,4%, сказал РБК заведующий Лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев.
Резкое замедление позитивной динамики в четвертом квартале обусловлено изменением тренда: если в январе-сентябре происходил восстановительный рост доходов на фоне перезапуска экономики, реализации отложенного спроса после пандемии, то к концу года ситуация стабилизировалось. В 2022 году эксперт не ожидает сильного увеличения доходов: по словам Ведева, они будут меняться инерционно и по итогам года продемонстрируют рост на 1,7%.
Из данных Росстата также следует, что спад реальных доходов в 2020 году, первом году пандемии, был существенно пересмотрен — с 2,8 до 2%. Таким образом, по сравнению с доковидным 2019 годом реальные располагаемые доходы выросли по итогам 2021 года примерно на 1%.
Структура использования денежных доходов показывает, что основную их часть россияне израсходовали на покупку товаров и услуг — чуть более 80%. Для сравнения, в 2020 году эта доля равнялась 75,6%.