Газовозы рвутся в Европу на всех минусах

Стоимость фрахта СПГ-газовозов на спотовом рынке в Атлантическом бассейне впервые в истории стала отрицательной. По данным Spark Commodities (оценивает цены на фрахт), 8 февраля ставка фрахта для доставки груза СПГ из США в Европу упала до минус $750 за день, 9 февраля цена держится на том же уровне.
«Когда речь идет об отрицательных ставках чартера по методологии Spark Commodities, имеется в виду чистая экономика перевозки для владельца газовоза, — поясняет глава подразделения СПГ ICIS в Азии Роман Казьмин.— Суть в том, что арендная плата за судно и балластный бонус не покрывают операционных расходов владельца судна. Соответственно, на перевозке владелец судна теряет деньги, но он бы потерял больше, если бы судно вообще простаивало».
Ставки фрахта стали отрицательными в то время, когда цены на газ держатся на исторических максимумах.
Ставки напрямую коррелируют с размером разницы между ценами на спотовые партии СПГ в Европе и Азии, то есть реагируют на экономическую привлекательность перемещения грузов между двумя крупнейшими рынками СПГ.
Весь 2021 год потоки СПГ смещались в сторону Азии из-за «азиатской премии», то есть превышения цен на спотовые партии СПГ в Азии над ценами в Европе. В 2021 году спрос на СПГ в Азии вырос аномально.
С ноября 2020 года по февраль 2021 года из-за холодной зимы и быстрого опустошения хранилищ азиатские трейдеры стали скупать на мировом рынке все свободные грузы СПГ, что привело к пиковому росту цен в январе 2021 года.
Далее, опасаясь повторения ситуации следующей зимой 2021−2022 годов, трейдеры в Азии стремились заблаговременно заполнить как подземные хранилища, так и резервуары на терминалах приема СПГ.
В результате на азиатском рынке возник избыток предложения. В феврале китайские и японские трейдеры начали перепродавать законтрактованные ранее объемы, посчитав, что текущих запасов хватит для прохождения зимы. «Азиатская премия» сошла на нет, после чего грузы СПГ из США, для которых основным рынком обычно является все же Азия, массово двинулись в Европу, переживающую газовый кризис.
Сейчас в Атлантическом бассейне возник избыток судов, но спрос на них не так высок.
В последние годы ставка фрахта газовоза обычно колебалась на уровне $60−70 тыс. в сутки, из них около $20 тыс.— это операционные расходы владельца судна (страховка, зарплата команды, мелкий ремонт). Собеседники «Ъ» на рынке не считают ситуацию с отрицательными ценами на фрахт долговременной: «В Европе ограничено количество приемных терминалов для регазификации, поэтому приходится надеяться, что Азия все-таки заберет часть грузов, что может повысить ставку фрахта в Европе».
В «Совкомфлоте» «Ъ» сообщили, что снижение уровня фрахтовых ставок на газовозы не оказывает влияния на показатели работы флота компании, так как все газовозы компании отфрахтованы на основании долгосрочных контрактов с фиксированными ставками.
Падение ставок фрахта произошло именно в Атлантическом бассейне из-за прихода большого числа танкеров из Азии, замечает Роман Казьмин. Он согласен, что это временная ситуация, но пока балансированию рынка мешает геополитическая премия к ценам на газ в Европе. Господин Казьмин обращает внимание на то, что с точки зрения физического спроса рынок СПГ в Азии уже сбалансирован, а спрос на спотовые партии в регионе остается слабым как из-за высоких цен, так и из-за завершения отопительного сезона.
Татьяна Дятел, Юрий Барсуков
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