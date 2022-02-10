Организация по борьбе с вредным контентом в сети будет перезапущена

«Ъ» обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что «МегаФон» по решению собрания акционеров от 2 февраля вышел из Лиги безопасного интернета. До 8 февраля в списке участников на сайте ЛБИ были «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько небольших IT-компаний и ряд некоммерческих фондов. Но сейчас раздел пуст и находится «в процессе обновления».
Собеседники «Ъ» в нескольких компаниях рассказали, что из ЛБИ вышли все операторы связи.
В «Ростелекоме» «Ъ» уточнили, что «давно покинули ЛБИ». «Вымпелком» также «не осуществляет деятельности в ЛБИ». В «МегаФоне» добавили, что в 2021 году совместно с другими компаниями создали собственный «Альянс по защите детей в цифровой среде». «Лаборатория Касперского» состоит в ассоциации, но в последние годы не принимает активного участия в ее работе, говорят в компании. В МТС отказались от комментариев.
Лига безопасного интернета основана в декабре 2010 года бизнесменом и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. В апреле 2018 года ЛБИ возглавила дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина. Из данных kartoteka.ru следует, что ЛБИ контролируется благотворительным Фондом святителя Василия Великого господина Малофеева. В 2020 году ЛБИ получила 13,8 млн руб., более свежие данные не опубликованы.
В ЛБИ «Ъ» пояснили, что в организации идет реорганизация органов управления — попечительского совета, правления и состава членов организации. Будет также изменен устав и условия участия. Завершить процесс планируется к апрелю.
Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, утверждает, что господин Малофеев с 2021 года «отошел от поддержки ЛБИ», организация искала финансирование и «нашла нового покровителя».
Представитель господина Малофеева не ответил на вопросы «Ъ». Другой собеседник на рынке уточнил, что ЛБИ никогда не получала деньги от операторов связи, ей «требовалось только формальное присутствие компаний в списке участников».
ЛБИ известна тем, что участвовала в разработке закона о черных списках интернет-сайтов, принятого в июле 2012 года. Ассоциация рассчитывала стать оператором реестра веб-ресурсов, содержащих запрещенный контент (пропаганда наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству), но в последний момент возглавлявший тогда Минцифры Николай Никифоров передал эти полномочия Роскомнадзору.
После этого ЛБИ начала продвигать законопроект о «белых списках», то есть проверенных, безопасных сайтах, к которым должны были давать доступ операторы связи. Но тогда участники рынка называли инициативу «неприкрытой цензурой». Кроме того, не было механизмов ее реализации: операторам требовалось установить оборудование для анализа и фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection).
Сейчас у операторов уже установлено это оборудование по требованию закона «о суверенном интернете», поэтому после «перезапуска» ЛБИ может вернуться к идее продвижения «белых списков», считает собеседник «Ъ» на рынке интернет-сервисов.
В 2021 году ЛБИ активно занималась общественной деятельностью и поиском в сети противоправного контента. В частности, она обращалась в Следственный комитет и МВД с просьбой проверить рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Организация должна была стать инструментом для общения властей с отраслью, отмечает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, но у ЛБИ так и не появились соответствующие компетенции и инструменты.
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