Россия в пандемию нарастила производство устриц

За два года пандемии производство мидий и устриц на российских фермах суммарно выросло на 57,8% — с 5,2 тыс. т в 2019 году до 8,3 тыс. т в 2021-м, следует из статистики, предоставленной РБК Росрыболовством. Отдельно по категориям: производство живых устриц за это время выросло на 38,7%, до 4,6 тыс. т, а живых мидий — на 89,7%, до 3,7 тыс. т.
Рост производства марикультуры наблюдается в России уже больше пяти лет, указывает представитель Росрыболовства. Увеличить производство мидий и устриц российским аквафермам позволила политика импортозамещения и совершенствование нормативно-правовой базы в области аквакультуры, объясняют в ведомстве.
До 2014 года устрицы и мидии в основном импортировались в Россию из Европы, напоминает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Массового товарного производства устриц в стране не было, небольшие объемы мидий (около 100 т в год) производились лишь в Приморском крае. Но после введения продэмбарго устричные фермы начали появляться в Краснодарском крае, а с 2015 года география производства расширилась: устричные и мидийные фермы стали появляться в Севастополе, Крыму и Карелии.
Введение ограничений на ввоз морепродуктов из ЕС открыло, по словам Зверева, «окно возможностей» для российских предпринимателей, которые занялись развитием марикультуры и «успешно справились с задачей импортозамещения», не допустив дефицита популярных морепродуктов.
Что не так с производством черноморских устриц
Но, несмотря на общий рост производства, согласно статистике Росрыболовства, зафиксировано резкое снижение производства устриц в регионах, где до этого оно активно развивалось: речь идет о Крыме и Краснодарском крае. Сейчас основной объем производства устриц приходится на Приморский край: в 2021 году там было выращено 4,2 тыс. т устриц, за два года производство увеличилось на 84%. После введения продэмбарго Росрыболовство стало выставлять на аукционы участки в Приморье под разведение устриц и других объектов марикультуры, рассказывал РБК гендиректор приморской компании «Нереида» Валентин Богославский. По его словам, в 2016 году инвесторы получили 967 га рыбоводных участков. Сейчас в регионе более 114 предприятий, за которыми закреплено 327 рыбоводных участков, говорит Зверев.
В Крыму, втором крупнейшем регионе-производителе, устриц в 2021 году было выращено лишь 212 т — в четыре раза меньше, чем в 2019 году (922 т). В Краснодарском крае производство упало за два года на 47,2% — с 36 до 19 т. Показатели увеличил только Севастополь: там устриц в 2021 году было выращено в 2,6 раз больше, чем два года назад (101 т). До этого производство устриц в этих регионах росло: так, в 2018 году в Крыму на южном побережье и на озере Донузлав производство составило 706 т (в два раза больше, чем годом ранее), в Севастополе — 87 т (+34%), в Краснодарском крае — 55 т (в 2,8 раза больше, чем годом ранее).
Снижение производства моллюсков в Крыму и на Кубани вызвано рядом причин, в том числе неблагоприятными погодными условиями, объясняет предправления Черноморского объединения предприятий марикультуры Сергей Татко.
В 2020-м и 2021 году в Краснодарском крае из-за аномальной жары возник термоклин — температурный скачок в разных слоях воды (температура воды поднялась больше 27 градусов). Также из-за прошедших в прошлом году сильных осадков и штормов на Черном море пострадали садки, в которых выращивается марикультура, и это вызвало замор устриц на аквакультурных фермах, говорит Татко.
Параллельно с гибелью моллюсков у фермеров возникли проблемы с закупкой посадочного материала — мальков устриц, или спата, который предприятия импортируют из европейских стран, в основном из Франции, говорит Татко.
«Это связано с введением системы карантина для устриц: когда спат закупается за рубежом, он должен пролежать на карантине в бассейнах без кормовой базы месяц — за это время малек погибает», — поясняет Татко.
На деятельности устричных и мидийных ферм в Крыму и Краснодарском крае отразились также чрезмерные требования надзорных органов, говорит Татко: еще в 2019 году фермеры жаловались на «надзорные репрессии» из-за того, что их бизнес приравняли по экологическим рискам к нефтепроводам и обязали проходить сложную и дорогостоящую процедуру государственной экологической экспертизы. По словам Татко, из 11 предприятий, направивших документы на получение госэкспертизы, девять получили отказ, а новые инвесторы потеряли интерес к этому бизнесу.
Что происходит со спросом на устриц
Устрицы — деликатес, не относящийся к продукции массового спроса, и производители поставляют их главным образом в рестораны, пояснял ранее РБК Богославский. В ресторанах покупателям в основном предлагают приморских устриц, которые стоят дешевле, а более дорогие устрицы, которые выращиваются на Черном море, пользуются спросом на курортах в летний сезон, когда люди едут отдыхать в Крым и Краснодарский край, говорит вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Спрос на устриц и мидий в России в 2021 году увеличился, констатирует Зверев, но сколько составил рост, не уточняет. Росту спроса, по словам эксперта, способствовало оживление ресторанного сектора, развитие внутреннего туризма, а также последствия пандемии.
«Из-за туристических ограничений, вызванных пандемией, а также из-за регулярных режимов самоизоляции у россиян выросла потребность ходить в рестораны, а также радовать себя “отпускной” едой. Поэтому и трейдеры, и переработчики подтверждают нам спрос на премиальную продукцию как со стороны HoReCa (отелей, ресторанов и кейтеринга. — РБК), так и ретейла», — говорит Зверев.
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