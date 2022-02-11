Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ученые выяснили происхождение голубых глаз у европейцев Большая часть современного европейского генетического состава была сформирована передвижениями людей, произошедшими за последние 10 тысяч лет
Фоторепортажи
12Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
02:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению мировой экономики

Страны с высоким уровнем доходов населения в долгосрочной перспективе могут понести более ощутимые потери от воздействия пандемии на систему школьного образования, чем более «бедные» экономики, считают аналитики Всемирного банка (ВБ). Это объясняется более сложной структурой среднего образования и более высокой отдачей от него в развитых странах. В ВБ предлагают срочно прекратить практику локдаунов — иначе человеческому капиталу будет нанесен слишком большой ущерб.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Аналитики ВБ в работе «Потеря потенциального школьного образования и трудового опыта на фоне пандемии» указывают, что из-за COVID-19 и вызванного им закрытия школ развитые страны в долгосрочной перспективе столкнутся с более существенными потерями, чем государства со средним и низким доходом населения. Работа основана на базе данных по домохозяйствам 145 стран.

В ВБ смоделировали несколько сценариев, учитывая закрытие образовательных учреждений, проблемы на рынке труда и потерю потенциальных знаний и опыта.

В самом негативном варианте даже спустя 40 лет после пандемии ВВП стран с высоким уровнем дохода будет на 4,2% ниже, чем он мог бы быть без нее. Для стран со средним доходом этот потенциальный разрыв равен 2,6%, для бедных — только 0,8%.

В ВБ такую разницу связывают с более высокой отдачей от образования и с более сложной структурой школ в экономиках с высоким доходом. Так, средний срок обучения в школе в богатых странах составляет 13 лет, что значительно больше восьми лет в странах со средним доходом и шести — в бедных экономиках. По мнению аналитиков ВБ, уже через десять лет мировая экономика будет нести значительные потери из-за утраченных в богатых странах потенциальных знаний и опыта — и более бедные страны в перспективе также будут затронуты этим кризисом.

Воздействие пандемии на рынок труда также значительно сильнее в странах с высоким доходом — из-за более высокой отдачи от опыта работников.

Но все же перерывы в обучении опаснее перерывов в работе, так как последние, в представлении ВБ, затрагивают преимущественно низкоквалифицированных работников, а отдача от образования в несколько раз больше, чем отдача от трудового опыта.

Читайте также
В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ

Несмотря на то что, по прогнозу ВБ, бедные страны испытают меньший ущерб от закрытий образовательных учреждений при локдаунах из-за изначально более низкого уровня школьного образования, текущие проблемы в этой сфере могут остаться нерешенными. Долгосрочные последствия закрытия школ и изменения образовательных форматов бедные страны испытают в том числе из-за отсутствия доступа к обучению вне учреждений у значительной доли детей — в большинстве беднейших стран лишь две трети учеников продолжили обучение в условиях локдауна. Бедным странам, помимо прочего, будет тяжело справиться с возросшим нагрузками на бюджетную систему из-за усиления в пандемию долгового бремени.

В ВБ замечают, что странам с богатым и средним доходом скорее всего будет проще решить проблему потенциальной потери образования и рабочего опыта. Аналитики советуют государствам сделать упор на программы защиты уровня зарплат и переподготовки кадров, чтобы сохранить рабочие места и защитить работников от потенциальной потери опыта.

Решить проблему потерь в образовании намного сложнее. Странам потребуется инвестировать в коррекционное образование для учащихся, которые не могли учиться во время пандемии, а также бороться с цифровым неравенством. По данным ВБ, на ноябрь 2021 года около половины учащихся в мире проживают в странах, где школы еще не полностью открыты. Аналитики банка призывают власти безотлагательно открывать школы по всему миру — иначе долгосрочные экономические последствия для образования из-за локдаунов будут слишком тяжелыми.

Георгий Смирнов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как россиянин украл $4,5 млрд и стал крупнейшим мошенником в истории
Стало известно об эвакуации посольства России в Киеве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь