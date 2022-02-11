Локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению мировой экономики

Аналитики ВБ в работе «Потеря потенциального школьного образования и трудового опыта на фоне пандемии» указывают, что из-за COVID-19 и вызванного им закрытия школ развитые страны в долгосрочной перспективе столкнутся с более существенными потерями, чем государства со средним и низким доходом населения. Работа основана на базе данных по домохозяйствам 145 стран.
В ВБ смоделировали несколько сценариев, учитывая закрытие образовательных учреждений, проблемы на рынке труда и потерю потенциальных знаний и опыта.
В самом негативном варианте даже спустя 40 лет после пандемии ВВП стран с высоким уровнем дохода будет на 4,2% ниже, чем он мог бы быть без нее. Для стран со средним доходом этот потенциальный разрыв равен 2,6%, для бедных — только 0,8%.
В ВБ такую разницу связывают с более высокой отдачей от образования и с более сложной структурой школ в экономиках с высоким доходом. Так, средний срок обучения в школе в богатых странах составляет 13 лет, что значительно больше восьми лет в странах со средним доходом и шести — в бедных экономиках. По мнению аналитиков ВБ, уже через десять лет мировая экономика будет нести значительные потери из-за утраченных в богатых странах потенциальных знаний и опыта — и более бедные страны в перспективе также будут затронуты этим кризисом.
Воздействие пандемии на рынок труда также значительно сильнее в странах с высоким доходом — из-за более высокой отдачи от опыта работников.
Но все же перерывы в обучении опаснее перерывов в работе, так как последние, в представлении ВБ, затрагивают преимущественно низкоквалифицированных работников, а отдача от образования в несколько раз больше, чем отдача от трудового опыта.
Несмотря на то что, по прогнозу ВБ, бедные страны испытают меньший ущерб от закрытий образовательных учреждений при локдаунах из-за изначально более низкого уровня школьного образования, текущие проблемы в этой сфере могут остаться нерешенными. Долгосрочные последствия закрытия школ и изменения образовательных форматов бедные страны испытают в том числе из-за отсутствия доступа к обучению вне учреждений у значительной доли детей — в большинстве беднейших стран лишь две трети учеников продолжили обучение в условиях локдауна. Бедным странам, помимо прочего, будет тяжело справиться с возросшим нагрузками на бюджетную систему из-за усиления в пандемию долгового бремени.
В ВБ замечают, что странам с богатым и средним доходом скорее всего будет проще решить проблему потенциальной потери образования и рабочего опыта. Аналитики советуют государствам сделать упор на программы защиты уровня зарплат и переподготовки кадров, чтобы сохранить рабочие места и защитить работников от потенциальной потери опыта.
Решить проблему потерь в образовании намного сложнее. Странам потребуется инвестировать в коррекционное образование для учащихся, которые не могли учиться во время пандемии, а также бороться с цифровым неравенством. По данным ВБ, на ноябрь 2021 года около половины учащихся в мире проживают в странах, где школы еще не полностью открыты. Аналитики банка призывают власти безотлагательно открывать школы по всему миру — иначе долгосрочные экономические последствия для образования из-за локдаунов будут слишком тяжелыми.