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08:36 (мск), источник: РБК

ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney

«Консервативный коммерческий банк» лишился лицензии из-за нарушений ряда законов по противодействию финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов, объяснил ЦБ.

Источник: AP 2022

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), говорится в сообщении на сайте регулятора. КБК является расчетным банком системы переводов WebMoney.

Лицензия отзывается с 11 февраля. В качестве причин Центробанк указал, что ККБ допускал нарушения законов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, говорится в сообщении, банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Центробанка, из-за чего за последний год регулятор не раз применял меры, в частности — вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание “теневого” игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сказано в сообщении Банка России.

Регулятор счел, что ККБ на деле не осуществлял «традиционную банковскую деятельность», занимаясь услугами по электронной коммерции и не изучая непрозрачные источники денежных средств клиентов вместе с экономическим смыслом их операций.

Центробанк указал, что вкладчикам ККБ вернут 100% средств, однако в сумме не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика — в том числе, начисленные по вкладам проценты. Выплатой средств займется госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

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Управлением банка займется временная администрация ЦБ, исполнительные органы самого ККБ лишены полномочий. Временная администрация будет работать до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего, уточнили в Банке России.

Центробанк зарегистрировал ККБ в декабре 1990 года, согласно данным регулятора, у банка 1 филиал, 1 кредитно-кассовый офис и 1 дополнительный офис. По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России.

В начале декабря прошлого года регулятор выдал предписание ККБ прекратить переводы денежных средств и пополнение кошельков международной системы денежных переводов WebMoney. ККБ являлся расчетным банком сервиса. В WebMoney заявили РБК, что не нарушали законы в сфере вывода капитала или контроля за добросовестны использованием сервиса, назвав решение регулятора неожиданным. «Насколько нам известно, основанием ограничений обозначены формальные замечания», — пояснили тогда в WebMoney.

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