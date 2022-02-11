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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия продолжает поставлять талибам нефтепродукты

Частный бизнес давно сотрудничает, поэтому поставки горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов из России в Афганистан продолжаются, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он отметил, что этому не мешает отсутствие международного признания талибов (движение «Талибан» запрещено в России) как властей страны.

Источник: AP 2022

«Есть частные афганские и российские предприниматели, которые давно ведут такое сотрудничество. Это в первую очередь касается ГСМ, нефтепродуктов. Есть еще масса других товаров», — сказал Кабулов в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что сотрудничество продолжит развиваться, когда спрос с афганской стороны начнет расти. Сейчас он невысок из-за кризисной ситуации. При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что выдача кредитов Афганистану в настоящий момент не рассматривается, потому что «кредитная линия дается признанным правительствам».

Вопрос признания талибов зависит от их развития, считает Замир Кабулов. Для этого власти страны должны представлять интересы разных политических сил, а не только талибов, а также наделить женщин всеми необходимыми правами. В частности, обеспечить им доступ к образованию и другим свободам.

Кабулов также сделал заявление, что США должны платить репарации Афганистану «за то, что натворили».

Непонятно, кто из вас проиграл войну — вам, американцам? Вроде, наоборот. Поэтому не вам ставить ультиматумы, вы вообще репарации должны платить, если на то пошло, за то, что натворили.
Замир Кабулов
директор второго департамента Азии МИД РФ

Напомним, «Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года. Вопреки обещанию создать «инклюзивное» правительство, на котором настаивало мировое сообщество, талибы включили в свой кабинет только ветеранов движения, большинство из которых были пуштунами.

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