В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России

Ранее в пятницу ЦБ РФ объявил об отзыве лицензий у астраханского «Консервативного коммерческого банка», обслуживавшего расчеты WebMoney, и у НКО «ЕРП», которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, кроме того деятельности банка были присущи повышенные риски вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
«В связи с отзывом лицензии у АО Банка “ККБ”, Гаранта и расчетного банка Системы по рублевым кошельками, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк “ККБ” электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — сказано в сообщении системы.
«Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — подчеркнули в WebMoney.