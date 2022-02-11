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12:44 (мск), источник: © РИА Новости

В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Все операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка, платежная система приложит все усилия для компенсации средств владельцам кошельков, говорится в сообщении WebMoney.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу ЦБ РФ объявил об отзыве лицензий у астраханского «Консервативного коммерческого банка», обслуживавшего расчеты WebMoney, и у НКО «ЕРП», которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, кроме того деятельности банка были присущи повышенные риски вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банка “ККБ”, Гаранта и расчетного банка Системы по рублевым кошельками, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк “ККБ” электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — сказано в сообщении системы.

«Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — подчеркнули в WebMoney.

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