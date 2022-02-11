22:14 (мск), источник: РБК
Нефть подорожала до максимума с 2014 года
Стоимость барреля превысила $95, это максимум с осени 2014 года. Нефть растет на фоне увеличения геополитической напряженности, в том числе вокруг Украины.
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На торгах вечером в пятницу, 11 февраля, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле 2022 года торговались на отметке выше $95, прибавив в цене более 4%. Это самый высокий показатель с октября 2014 года.
Цены на нефть растут последние несколько недель на фоне дефицита предложения и восстановления спроса. Росту цен на сырье способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
США считают, что президент России Владимир Путин уже принял решение о нападении и уведомил о нем военных, сообщил в пятницу корреспондент PBS Ник Шифрин со ссылкой на источники. По данным собеседников журналиста, вторжение может начаться уже на следующей неделе.
Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что в случае начала боевых действий падения объемов экспорта российской нефти вдвое из-за роста напряженности вокруг Украины цена Brent может достичь $150 за баррель.
Исторический максимум цены барреля нефти Brent — $147,50 — был зафиксирован в июле 2008 года. С августа 2021 года ОПЕК+ ослабляет ограничения на добычу нефти, введенные после резкого снижения спроса в 2020 году. 2 февраля участники заседания ОПЕК+ решили увеличить квоту на добычу в марте на 400 тыс. баррелей в сутки.