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22:14 (мск), источник: РБК

Нефть подорожала до максимума с 2014 года

Стоимость барреля превысила $95, это максимум с осени 2014 года. Нефть растет на фоне увеличения геополитической напряженности, в том числе вокруг Украины.

Источник: AP 2022

На торгах вечером в пятницу, 11 февраля, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле 2022 года торговались на отметке выше $95, прибавив в цене более 4%. Это самый высокий показатель с октября 2014 года.

Цены на нефть растут последние несколько недель на фоне дефицита предложения и восстановления спроса. Росту цен на сырье способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Нефть, доллар и евро вечером в пятницу также растут на фоне сообщений о готовящемся вторжении России на Украину.

США считают, что президент России Владимир Путин уже принял решение о нападении и уведомил о нем военных, сообщил в пятницу корреспондент PBS Ник Шифрин со ссылкой на источники. По данным собеседников журналиста, вторжение может начаться уже на следующей неделе.

Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что в случае начала боевых действий падения объемов экспорта российской нефти вдвое из-за роста напряженности вокруг Украины цена Brent может достичь $150 за баррель.

Brent от TradingView

Исторический максимум цены барреля нефти Brent — $147,50 — был зафиксирован в июле 2008 года. С августа 2021 года ОПЕК+ ослабляет ограничения на добычу нефти, введенные после резкого снижения спроса в 2020 году. 2 февраля участники заседания ОПЕК+ решили увеличить квоту на добычу в марте на 400 тыс. баррелей в сутки.

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