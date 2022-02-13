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11:48 (мск), источник: © РИА Новости

Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — сказал он.

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Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.

Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250−300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.

Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

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