Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — сказал он.
Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.
Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250−300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.