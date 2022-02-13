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09:27 (мск), источник: © РИА Новости

Опрос показал, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Значительная часть вкладов в российских банках хранится в рублях — в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов; при этом часть россиян продолжает сберегать в долларах, евро и некоторых непривычных валютах, показал опрос банков, проведенный РИА Новости.

ЦБ: $ 74.9867   +0.19 € 85.3574   -0.02 ММВБ: $ 77.1675   +2.16 € 87.5375   +1.57
Источник: Reuters

«Массовый сегмент предпочитает рубли РФ, и это обосновано и тем, что заработная плата наших граждан в рублях, все расчеты на территории РФ ведутся в рублях, и если клиент переводит средства в иностранную валюту, то затем, чтобы осуществить сделку — необходимо проводить повторную конвертацию», — объясняет руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. По ее данным, в банке 85,5% массовых клиентов хранят деньги в рублях, 5,5% — в рублях и валюте, 9% — только в валюте.

Более 90% депозитов клиентов приходятся на рубли в банках ПСБ, где 94% клиентов открыли вклады в рублях, МКБ и «Дом. РФ» — более 90% вкладов рублевые, и «Ренессанс Кредит» — 98% вкладов.

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Кроме того, в депозитном портфеле более 90% приходится на рубли в банках «Хоум Кредит» (около 98%), АТБ (от 95%), «АкБарс» (93%).

Чуть менее популярны, но все же преобладают рублевые вклады в банках «Санкт-Петербург» (85,5%), «Открытие» (от 85%), Новикомбанке (66,5%). Преобладает рубль и в ВТБ, банке «Зенит» и «МТС банке».

В целом кредитные организации не отмечают каких-либо изменений интереса к рублевым или валютным вкладам. Однако в АТБ и ВТБ отметили снижение интереса к валюте. В Новикомбанке и банке «Санкт-Петербург» клиенты также стали больше сберегать в рублях.

В то же время премиальный сегмент клиентов продолжает диверсифицировать свои сбережения. В банке «Зенит» соотношение рублевых и валютных вкладов 70% к 30%, в «МТС банке» — 80% к 20%, банке «Санкт-Петербург» 71% премиальных клиентов имеют вклады в рублях, 11% — в валюте, 18% — и в рублях, и в валюте.

«Небольшая доля клиентов — около 6% — выбирают валютные сбережения: из них 56% хранят средства в долларах США, 42% — в евро, 2% — в английских фунтах, китайских юанях, австралийских долларах», — рассказали в ПСБ.

В «Открытии» валютный портфель на 41,9% состоит из долларов, 6,1% — евро, и менее 1% приходится на фунты, швейцарские франки, иены, китайские юани и т. п. В банке «Зенит» валютные клиенты выбирают евро, швейцарские франки и фунты стерлингов. В банке «Санкт-Петербург» и «МТС Банке» отдают предпочтение долларам и евро.

«На депозиты в валюте приходится менее 10%, что связано, в частности, с меньшим размером процентной ставки по таким вкладам и ограниченным использованием валюты в повседневных целях, в отличие от рублей», — сообщил в свою очередь директор розничных продуктов банка «Дом. РФ» Евгений Шитиков.

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