Ограничение стоимости продуктов расширяется

Минсельхоз на фоне роста цен предлагает ритейлерам добровольно ограничить наценку на продукты питания под брендами, на которые приходится совокупно более 70% продаж розничных сетей.
Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе недлительного срока хранения.
Предложение 10 февраля на совещании внесла заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут, сообщили «Ъ» несколько участников встречи.
В Минсельхозе и Минпромторге на запрос «Ъ» не ответили. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что продолжают работу с отраслевыми союзами и сетями над методикой добровольного ограничения наценки на наиболее востребованные позиции в каждой товарной категории. Там надеются, что это позволит избежать ситуации исчезновения с полок товаров с минимальной наценкой.
Очевидно, что ритейлеры готовились к такому серьезному вмешательству властей в ценообразование. В начале этого года, после заявлений Минсельхоза о риске роста цен на 10% на базовые продукты питания, сети уведомили регуляторов, что добровольно ограничат наценку до 5% на некоторые сорта хлеба, молочную продукцию, сахар, лук, свеклу, морковь, картофель.
Ритейлеры обязались сами выбрать бренды, под которыми производятся продукты, подпадающие под добровольное ограничение наценки.
Но, как сообщила Оксана Лут на совещании 10 февраля, крупные сети, включая X5 Group, «Магнит», «Дикси», «Ленту» и Auchan, согласились ограничить наценку в основном на молочную продукцию и хлеб под собственными торговыми марками (СТМ), сообщили источники «Ъ». По их словам, в Минсельхозе считают, что у ритейлеров наценка на СТМ и так минимальная.
Собеседники «Ъ» цитируют позицию госпожи Лут, заявившей, что в случае с сахаром и овощами добровольное ограничение наценки оправданно из-за минимального объема брендированной продукции. В то же время сокращение наценки на молочную продукцию и хлеб только собственных марок не приведет к реальному снижению цен, полагает замминистра.
В X5 Group признают, что СТМ производятся, как правило, небольшими предприятиями, что позволяет сдерживать отпускные цены из-за минимальной торговой наценки. В магазинах «Пятерочка» доля таких товаров за 2021 год выросла с 17,4% до 20,8%, в «Перекрестке» — с 12,4% до 15,2%. Цена же на брендированные товары на полке магазинов растут вслед за оптовой стоимостью от производителей, отмечают в X5. В «Дикси», «Магните», «Ленте» и Auchan не ответили на вопросы «Ъ».
Источник «Ъ» из числа крупных ритейлеров считает, что регулирование цен на продукты под брендами, занимающими более 70% в продажах, приведет к значительным убыткам и спровоцирует риск дефицита.
Крупные переработчики молока PepsiCo и Danone, производители хлеба Fazer Russia и «Коломенское» комментарии не предоставили. Источник «Ъ» в одной из пищевых компаний говорит, что регулирование наценки по факту на целую категорию снизит внимание к ней ритейлеров, которые не будут заинтересованы в расширении ассортимента.
Глава Streda Consulting Алексей Груздев поясняет, что цены на молочную продукцию повышаются в опте и в рознице из-за роста себестоимости, а предложение Минсельхоза приведет к дисбалансу на рынке: «Ритейлеры попытаются переложить свои издержки на производителей».
В этом уверен и глава Российского союза пекарей Алексей Лялин, добавляя, что хлебопеки не могут не повышать цены из-за роста себестоимости производства.
Исполнительный директор «Русбренда» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble) Алексей Поповичев считает, что эффективнее адресно поддерживать граждан с низкими доходами, а не распространять эту практику на всех покупателей.