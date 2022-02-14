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04:43 (мск), источник: © РИА Новости

Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Цена на нефть Brent поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014, свидетельствуют данные торгов.

Источник: © РИА Новости

По состоянию на 04.06 мск, цена апрельских фьючерсов на черное золото этой марки росла примерно на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — более чем на 1.8 процента, до 94,82 доллара за баррель.

Разные факторы

Ранее ситуацию с нефтью на мировом рынке оценил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его оценке, цены порядка 90 долларов за баррель — это уже докризисные показатели.

«Влияют разные факторы: рыночные, политические», — пояснил Дюков.

Он подчеркнул, что такая ситуация не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость рынка черного золота.

«Нам нужна долгосрочная стабильность и низкая волатильность. Когда мы понимаем, что цены в какой-то момент становятся слишком высокие, за этим периодом может последовать период резкого снижения цен, а это будет влиять на инвестиционные решения», — заключил Дюков.

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