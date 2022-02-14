Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года

По состоянию на 04.06 мск, цена апрельских фьючерсов на черное золото этой марки росла примерно на 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — более чем на 1.8 процента, до 94,82 доллара за баррель.
Ранее ситуацию с нефтью на мировом рынке оценил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его оценке, цены порядка 90 долларов за баррель — это уже докризисные показатели.
«Влияют разные факторы: рыночные, политические», — пояснил Дюков.
Он подчеркнул, что такая ситуация не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость рынка черного золота.
«Нам нужна долгосрочная стабильность и низкая волатильность. Когда мы понимаем, что цены в какой-то момент становятся слишком высокие, за этим периодом может последовать период резкого снижения цен, а это будет влиять на инвестиционные решения», — заключил Дюков.