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11:30 (мск), источник: РБК

Цена на газ в Европе превысила 1000$ на фоне заявлений США о «вторжении»

Цены на газ растут на фоне заявлений западных политиков и данных СМИ о потенциальном вторжении России на Украину. Российский рынок акций падает.

Источник: Reuters

Цена газа в Европе на открытии торгов впервые с конца января поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост составил около 13,7%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за 1 МВт/ч. Затем стоимость газа опустилась до $980 за 1 тыс. куб. м.

Давление на цены оказывают, в том числе, новости о том, что США ожидают «вторжения» России на территорию Украины в ближайшее время. Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден заявил в ходе переговоров союзникам по НАТО, что Россия может «вторгнуться на Украину» 16 февраля. После этого в Киеве начали закрываться западные посольства, а дипведомства многих стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. В России данные о подготовке вторжения неоднократно опровергали.

Кроме этого, из-за усиления геополитической напряженности продолжает снижение и российский рынок акций. На открытии основной сессии Мосбиржи индекс РТС упал на 4,93%, до 1397,84 пункта впервые с конца января. В то же время поддержку российскому рынку оказывает повышение нефтяных котировок до $96,05 за баррель — максимума с октября 2014 года.

Котировки OGZPY от TradingView

Биржевые цены на газ начали бить рекорды с конца лета прошлого года. Среди причин скачка цен назывались холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, которые истощили запасы в европейских хранилищах. 21 декабря цена достигла исторического максимума, поднявшись выше $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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Президент России Владимир Путин назвал причиной резкого роста спотовых цен на газ в Европе «необдуманные действия» и ошибки властей ЕС, которые приняли решение свернуть долгосрочные контракты на поставки газа и переориентироваться на биржевую торговлю топливом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял рост цен на газ отказом Европы от долгосрочных контрактов.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель утверждал, что Россия и «Газпром» манипулируют ценами на газ на европейском рынке, чтобы таким образом добиться решения Европы о запуске трубопровода «Северный поток-2». Позднее он изменил свое мнение и заявил, что Россию нельзя обвинять в росте цен на газ в Европе, так как на это повлияли различные факторы.

В 2022 году цена на газ в Европе будет оставаться на достаточно высоких уровнях, прогнозировал вице-премьер Александр Новак в конце прошлого года. «Баланс спроса и предложения на сегодняшний день таков, что цена достаточно высокая. Я думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — пояснял он, не называя конкретных цифр.

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