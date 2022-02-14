Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 14 февраляДень святого Валентина, трагедия в "Трансвааль-парке", создание YouTube и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
84Открытие Олимпиады 2022
14:27 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа

В европейских подземных хранилищах осталось менее 10% от закачанного летом газа, сообщил Газпром.

Источник: Reuters

«В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа… Общий уровень заполненности ПХГ Европы — меньше 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на ⅔», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,9% (на 9,9 млрд кубометров) ниже прошлогоднего уровня.

«Отобрано уже 90,8% (43,4 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 10%», — говорится в сообщении.

В конце января Газпром заявил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза осталось менее 20% закачанного предыдущим летом газа, а совокупная наполненность ПХГ Европы составляет 39%.

Котировки TFM1! от TradingView
 Что общего у ковида и вторжения на Украину
Иран начал побеждать США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь