Россиянам пообещали кредитные каникулы и отмену комиссий за переводы

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. Финансист отметил, что такое нововведение важно в условиях нестабильности, когда жизнь россиянина может измениться в любой момент, а его доход — упасть.
По его словам, банки должны давать такие каникулы на срок до 6 месяцев по всем договорам потребкредита, если доходы человека упали, — по аналогии с ипотечными каникулами. Экономист сообщил, что закон о кредитных каникулах может вступить в силу уже в 2022 году.
«Каникулы — это хороший предохранитель от стресса, которым в том числе является потеря работы, болезнь или другое непредвиденное негативное событие в жизни человека. <…> Выходили из ипотечных каникул в обычный график платежей 85% тех, кто получил такую отсрочку. То есть благодаря этому более чем три четверти заёмщиков из числа тех, кто столкнулся с серьёзными проблемами, не испортили кредитную историю и не допустили просрочки», — рассказал Мамута.
ЦБ также выступил за отмену комиссий при переводе денег самому себе из одного банка в другой на сумму до 1,4 млн рублей. Представитель регулятора уточнил, что сейчас комиссия достигает значительных процентов.
Ещё одна инициатива — освобождение от комиссий на переводы, платежи, снятие наличных, любую оплату на сумму до 15 000 рублей в месяц при использовании карты «Мир». «В нашем понимании неважно, за что человек платит — за ЖКХ, за товары, за услуги, переводит деньги другому физлицу, — норма должна работать одинаково», — заявил финансист.